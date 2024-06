Nelson Venceslai dei rovere ci racconta il nuovo singolo ‘FUORI ROTTA’ e l’11 Tour, in partenza a novembre da Perugia.

Si intitola FUORI ROTTA il nuovo singolo dei rovere, disponibile da venerdì 7 giugno per Nigiri/Columbia/Sony Music Italy. Dopo stupido classico, i rovere tornano con questo brano che esorta a infrangere gli schemi imposti dagli altri e ad agire seguendo i propri sentimenti. Per far ciò bisogna accettare le proprie insicurezze, convertendole in sfide e occasioni per trovare la propria strada. L’invito è quello di imparare ad abbracciare le proprie fragilità e vivere in armonia con i propri desideri, lasciandosi guidare dal proprio cuore piuttosto che conformarsi alle aspettative altrui o a norme sociali.

«È una canzone che speriamo vi possa accompagnare in questa estate perché parla di viaggio. – ci racconta Nelson – Parla di prendere e partire per un viaggio fuori rotta, che non è soltanto un viaggio fisico, ma anche personale e di riscoperta. Speriamo possa invogliare anche voi a fare e a prendere l’iniziativa. Crescendo ci incanaliamo in strade che ci accorgiamo non essere scelte da noi. Siamo cresciuti con preconcetti che ci vengono imposti. FUORI ROTTA ci esorta ad analizzarli e capire quali sono stati i nostri difetti e le nostre paure, per renderle una forza motrice che ci permette di essere ciò che vogliamo o di andare fuori rotta. Noi lo stiamo facendo perché porta molta felicità, anche se nessuno ci dirà mai bravi».

I rovere hanno anche annunciato il tour nei club, organizzato e prodotto da Magellano Concerti. «Tra novembre e dicembre torniamo in tour nei club. – ci dice sempre Nelson – Non vediamo l’ora di ritrovare i nostri fan e sentire le loro storie e come stanno cercando di essere contenti per se stessi e con se stessi».

Di seguito le date dell’11 Tour. Prevendite disponibili dalle ore 14 di giovedì 6 giugno qui.

13 Novembre 2024 – Perugia – Afterlife – Data Zero

16 Novembre 2024 – Pordenone – Capitol

21 Novembre 2024 – Padova – Hall

22 Novembre 2024 – Brescia – Latteria Molloy

28 Novembre 2024 – Torino – Hiroshima Mon Amour

6 Dicembre 2024 – Roma – Hacienda

8 Dicembre 2024 – Milano – Magazzini Generali

13 Dicembre 2024 – Firenze – Viper Theatre

14 Dicembre 2024 – Cesena – Vidia Club

15 Dicembre 2024 – Trento – Teatro Sanbapolis

17 Dicembre 2024 – Bologna – Estragon

Foto di Manuel Grazia