Nel giorno del suo compleanno (25 settembre), Rosalía rilascia il nuovo singolo ‘Omega’ featuring Ralphie Choo.

È il giorno del suo compleanno, ma il regalo di Rosalía è tutto per i suoi fan: il brano Omega featuring Ralphie Choo esce mercoledì 25 settembre. La canzone è prodotta da Rosalía, Ralphie Choo, Noah Goldstein & Dylan Patrice ed è accompagnato da un video girato a Los Angeles, diretto da Stillz, con cui l’artista ha già collaborato, in cui Rosalìa e Ralphie Choo sono ripresi sulle montagne russe.

«Omega è la fine, è la celebrazione di aver trovato finalmente ciò che si voleva e la certezza del non volevo lasciare andare. Omega è l’intensità con cui chi ami ti fa desiderare di non essere altrove se non lì. – racconta Rosalía – È stato un vero piacere collaborare con Ralphie, è un uragano di energia in studio! È anche pieno di energie positive, super creativo e incredibilmente generoso. Ricordo che ci siamo mandati a vicenda molte canzoni prima di entrare in studio per lavorare su Omega perché siamo entrambi grandi cultori della musica e ho realizzato subito che i nostri gusti musicali erano molto simili».

«Ho avuto subito la sensazione che ci saremmo ritrovati a lavorare insieme in studio un giorno e infatti è andata così! – continua – Abbiamo riso molto mentre scrivevamo e mentre giravamo il video. Se Ralphie dovesse chiamarmi domani per andare insieme ad un parco divertimenti andrei senza battere ciglio. Personalmente, mi sento molto grata per aver avuto la possibilità di collaborare con un artista come lui e anche per essere stata testimone della sua passione e del suo talento».