Si intitola ‘Mi ami solo d’estate’ il singolo estivo di Niveo che racconta un amore a senso unico. Le parole del giovane artista.

Mi ami solo d’estate (ADA/Warner Music Italy) è il nuovo singolo di Niveo, che nella traccia raccoglie il suo sfogo per un amore a senso unico. “Racconta una parentesi piuttosto lunga – e un po’ strana – della mia vita”, ci racconta il giovane cantautore. Niveo mette, infatti, nero su bianco una presa di coscienza dopo essersi conto che non è amore quello che ci impedisce di amare anche se stessi.

Cover da Ufficio Stampa

“Mi sono ritrovato a frequentare una persona che riusciva evidentemente a ricambiare i miei sentimenti soltanto nel periodo estivo”, continua Niveo. “In inverno, invece, si dimenticava completamente della mia esistenza, anzi cercava la compagnia di altre persone completamente diverse da me. Questa situazione ha ampliato molto i miei complessi e la cosa assurda della storia è che, dopo l’inverno, con l’estate ritornava anche questa relazione”.

“Il brano è nato grazie a una serata passata col mio manager al quale ho raccontato un po’ della mia vita. Da lì è scattata la scintilla di trasformare questa storia in una canzone e mi sono lanciato. È stata una sfida: ho voluto raccontare tutto con un testo malinconico ma con una chiave up e ballabile. Con i miei coautori siamo riusciti a estrapolare parti di me che sono un po’ nascoste vista la mia timidezza e, in questo brano per la prima volta, c’è anche un po’ di malizia. Sono contento di far uscire parti di me che solitamente non mostro”, conclude Niveo.

LEGGI ANCHE: — Petit, l’EP e l’avventura ad ‘Amici’: «Canto quello che sento dentro»

La traccia farà parte del secondo progetto discografico a cui il cantautore sta già lavorando. “Ho cercato di scriver della mia vita comprendendo anche sfaccettature di ciò che mi circonda e non soltanto limitandomi a quello che ho vissuto io. Ad oggi ho scritto più di quindici canzoni che potenzialmente potrebbero far parte di questo nuovo disco e non vedo l’ora di farvi sentire le prossime”.

Foto di Emiliano Cabona da Ufficio Stampa