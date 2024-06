In anteprima su Funweek il video di ‘Diluvio in testa’ di Niclo, cha arriva dopo il singolo di debutto ‘Sognavo tanto’.

Si intitola Diluvio in testa il nuovo singolo di Niclo, il secondo dopo il debutto con Sognavo tanto, uscito in autunno. L’artista di Copertino scrive per il piacere di scrivere senza prefiggersi altro scopo che non fosse quello di scrivere. Con Diluvio in testa, produzione creativa di Squarta & Gabbo e ritornello catchy, Niclo è pronto al grande salto. Generatore di emozioni, il 19enne Niclo ha la capacità di liberare dalle catene i sentimenti di chi lo ascolta, perché per lui la musica è un flusso di note che riempie l’anima.

Il singolo è accompagnato da un videoclip per la regia di Giulio Donato e vede la partecipazione dell’attrice Greta Gasbarri vincitrice del nastro d’argento per il film Mia di Ivano De Matteo. «Diluvio In Testa è il mio nuovo singolo. – dice Niclo – Con questo brano racconto la storia di un ragazzo che è consapevole di vivere una relazione tossica, che lo sta distruggendo interiormente e non gli sta facendo vivere quei bei momenti che ha sognato in passato».

«Ho deciso di girare Diluvio in testa in 1:1, formato quadrato, per rappresentare al meglio la sensazione malinconica alla fine di una storia d’amore in cui tutto ci sembra chiuso e soffocante. – commenta il regista – Partendo dalle parole di Niclo, ho cercato di ricreare quell’atmosfera con un’estetica minimale e rarefatta, in degli ambienti essenziali, intrecciando i suoi sguardi con quelli dell’attrice, Greta Gasbarri, che ha subito colto le emozioni del video e ha saputo restituirle in modo molto delicato».