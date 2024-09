Dopo il brano estivo ‘Un altro nome’, Dennis prosegue il nuovo percorso artistico pubblicando ‘Persi per niente’. Le parole dell’artista.

Si intitola Persi per niente il nuovo singolo di Dennis, che con il precedente brano Un altro nome ha dato il via a un rinnovato percorso musicale. Lasciatosi alle spalle il nome d’arte Deddy per tornare alle sue radici anche anagrafiche, il giovane artista propone per l’autunno una canzone d’amore dall’andamento accattivante prodotta da Brail e B- Croma. “Deddy e Dennis hanno vissuto in parallelo per tanto tempo però, realmente, non si sono mai vissuti davvero”, ci ha raccontato in questa recente intervista.

“Probabilmente questo è anche frutto del fatto che, quando mi è successo tutto, non ero completamente pronto, ero piccolo. Pensa che ho alcuni ricordi confusi, per cui alcuni sono di Dennis e altri ricordi sono di Deddy”, proseguiva. “Ho capito che Dennis e Deddy non si stavano incontrando, stavano vivendo due vite a se stanti e non poteva esistere questa cosa. Da qui la mia volontà di essere me stesso sempre e di potermi godere appieno tutti i momenti”.

Ora, il viaggio prosegue con Persi per niente (qui), in uscita venerdì 27 settembre per M.A.S.T. Così la spiega Dennis: “È guardare le cose da un’altra prospettiva, guardare le cose dal futuro e giudicarne le scelte a posteriori. Parla di un amore finito o che non è saputo durare, di quando una coppia decide di rincontrarsi dopo tanto tempo per discutere di quello che ‘forse’ non avevano chiarito. Per passare una serata a sorridere di ciò che stato, discutere dei motivi futili per cui non si è più insieme, per bersi un cocktail e brindare al passato”.

Quindi, a Funweek dice: “Mi è stato chiesto una frase che mi colpisce particolarmente della mia canzone… ti ricorderò e mi ricorderai che c’eravamo persi per niente con la luna contro, con il peso addosso di esserci detti per sempre. Perché tante volte quando ci diciamo che sarà per sempre, poi è difficile mantenere la parola”.

