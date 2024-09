Dopo alcuni teaser social, Damiano David annuncia ufficialmente il primo singolo solista: il 27 settembre esce ‘Silverlines’.



Dopo aver conquistato i palchi internazionali e scalato le classifiche globali con i Måneskin, il frontman Damiano David inaugura la sua carriera solista. Il battesimo avviene con il brano Silverlines, prodotto dal cantautore e produttore inglese Labrinth, in uscita con Sony Music Italy e Arista Records, venerdì 27 settembre. Ad anticipare l’annuncio ufficiale, alimentando la curiosità – ma anche la preoccupazione – dei fan (no, i Måneskin non si stanno sciogliendo), una serie di teaser sui profili social.

Foto Petros da Ufficio Stampa

Nei vari contenuti postati, Damiano lasciava intendere l’inizio di un nuovo percorso senza però svelare alcun tipo di dettaglio ulteriore. Le varie ipotesi hanno, quindi, avuto risposta con un ulteriore video nel quale l’artista si pronuncia in merito a questa personalissima release. “Ho viaggiato in tutto il mondo per trovare la mia voce, solo per finire dove tutto è iniziato”, dice nella sequenza. E conclude: “oggi è il primo giorno della mia vita”.

La carriera di Damiano David è a dir poco dirompente: dagli esordi come musicista di strada a Roma fino al successo internazionale che lo ha consacrato come una delle voci più riconoscibili del panorama contemporaneo. Come frontman dei Måneskin, ha ottenuto numerosi premi e riconoscimenti a livello mondiale, impressionando pubblico e critica grazie al suo carisma, alla sua presenza scenica e alla sua straordinaria potenza vocale.

Come la collega Victoria De Angelis, che ha avviato una carriera solista solo qualche mese fa, ora è il momento di fare il salto in solista.

My name is Damiano David.

I was born in 1999, Rome, Italy.

I love music, arts and women.

I love the feeling of beautiful clothes and the smell of a nice perfume.

In my life I’ve been a thief, a liar, a lover, a shapeshifter.

I travelled all around the world to find my voice, just to end up where everything’s started.

My name is Damiano David.

And today, is the first day of my life.

