La clip in cui Fabio Rovazzi, Charles Leclerc e Stefano Domenicali cantano ‘Ti Amo’ a bordo di una Ferrari.

È già virale la clip in cui Fabio Rovazzi, il pilota di Formula 1 Charles Leclerc e il Presidente e CEO Mondo di Formula 1 Stefano Domenicali a bordo di una Ferrari triposto cantano la canzone di Umberto Tozzi Ti Amo. Il video è un estratto della quarta puntata del podcast di Rovazzi e Mazzoli 2046.

La puntata è stata interamente dedicata all’amore per uno sport unico e incomparabile: la Formula 1. Rovazzi e Mazzoli sono atterrati sulla pista del circuito automobilistico di Fiorano. Qui hanno scritto la storia intervistando per la prima volta il pilota Ferrari Charles Leclerc e il Presidente Stefano Domenicali. Il tutto sfrecciando a velocità supersonica a bordo di una Formula 1 che viaggia a 300 km orari.

La chiacchierata ha preso il via in studio con Stefano Domenicali che ha parlato del futuro dell’automotive dichiarando che la Formula 1 non potrà essere mai elettrica. Presente anche Francesca Michielin, cantautrice grande appassionata di motori che ha raccontato alcuni aneddoti che la legano da sempre a questo mondo. Tra questi, la nascita dell’amicizia con il pilota Fernando Alonso.