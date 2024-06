Ultimo appuntamento stagionale con ‘Non lo faccio x moda’, podcast di Giulia Salemi che in questo episodio è faccia a faccia con se stessa.

Si chiude lunedì 10 giugno la prima serie del podcast Non lo faccio x moda e per quest’ultimo appuntamento pre-estivo Giulia Salemi ha scelto un’ospite speciale. Se stessa. Ebbene sì, Giulia intervista Giulia. La conduttrice si sdoppia e regala un incontro assolutamente inaspettato. Ancora una volta, Salemi si mette in gioco svelando aspetti inediti del suo passato, del suo presente e le aspirazioni per il futuro.

In dialogo allo specchio, quasi in un flusso di coscienza, Giulia racconta della sua famiglia, della separazione dei suoi genitori, della lotta legale, dell’educazione severa di sua madre. E ancora, di come la cultura iraniana abbia influito nella sua vita, dall’educazione sessuale alle religione fino alla lingua e alle usanze.

Foto da Ufficio Stampa

Attenzione speciale agli esordi nel mondo del lavoro con il trasferimento a Milano, la ricerca di un suo posto nel mondo senza compromessi, la fatica di affermarsi come modella. E la costante ricerca di credibilità e professionalità per fare il lavoro di influencer e conduttrice tv. Nel corso dell’episodio, Giulia Salemi confessa anche il desiderio di avere un programma solo suo e di condurre il Festival di Sanremo. Mentre, dal punto di vista personale, sogna di costruire una famiglia dopo aver superato la crisi con il compagno Pierpaolo Pretelli.

LEGGI ANCHE: — L’estate di Aiello: «‘Talete’, la voglia di ballare, l’amore e il mare»

L’intervista è online da lunedì 10 giugno alle 12 su tutte le piattaforme di streaming e dalle ore 15.00 su YouTube. Non lo faccio x moda è il podcast prodotto da Taag!, la divisione di Mondadori Media specializzata nel talent management attiva nel mondo dell’intrattenimento.

Guarda il settimo episodio di Non lo faccio x moda

Immagini da Ufficio Stampa