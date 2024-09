È Stefano De Martino il primo ospite della nuova stagione del podcast ‘Passa dal BSMT’, al via lunedì 23 settembre.

Gianluca Gazzoli riapre le porte del suo headquarter per una nuova stagione del fortunato podcast Passa dal BSMT. A partire da lunedì 23 settembre, infatti, il conduttore dà il via ai nuovi episodi che si aprono con Stefano De Martino come primo ospite. Durante la puntata, De Martino si è aperto senza filtri, svelando dettagli inediti della sua carriera e vita personale.

Tra le varie dichiarazioni, il neo conduttore di Affari Tuoi ha commentato così l’approdo su Rai1: “Mi erano state proposte anche altre cose nel corso del tempo però anche se erano di prestigio non risuonavano con me […] I risultati sono molto incoraggianti, è un programma con uno zoccolo duro a prescindere da chi lo conduce. Però anche io ci metto del mio e poteva andare peggio!“

E ancora: “Sul quotidiano c’è un’affezione familiare, si crea una sorta di riconoscimento di quel tono voce, quel volto. Andare in onda tutti i giorni crea un’abitudine forte che è difficile da cambiare. Mi rendo conto che tante persone sono orfane di quello che c’era prima, ma poi mi dico che è lo scotto da pagare per tutti gli emergenti”.

LEGGI ANCHE: — Riccardo Cocciante e i 50 anni di ‘Anima’: «Il vero successo è persistere»

Con oltre 13 milioni di ascolti su Spotify, 240 milioni di visualizzazioni su YouTube, e un’enorme presenza sui social, Passa dal BSMT è diventato uno dei podcast più amati in Italia. Grazie a un mix di storie uniche, curiosità, e riflessioni profonde, Gazzoli ha ospitato più di 200 personaggi di spicco, tra cui Valentino Rossi, Laura Pausini, Matt Damon, Roberto Saviano. E la nuova stagione promette altrettante conversazioni ispirazionali con protagonisti del mondo dello spettacolo, sport, cultura e oltre.

Foto Scaramucci da Ufficio Stampa