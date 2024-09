Agli sgoccioli di questa estate 2024, TikTok svela la Top Ten delle canzoni più utilizzate dalla community in Italia. Ecco quali sono.

In questi scampoli d’esatte, TikTok svela Song of the Summer 2024 rilasciando la Top Ten con le canzoni che la community ha amato di più. Tra ritmi latini, nuove stelle del panorama musicale, riscoperta di classici e remix da brivido, ecco chi ci ha accompagnato in questa stagione calda sulla piattaforma.

In Italia, tutti i generi musicali hanno trovato il loro spazio, dal reggaeton al rap, passando per il pop. Ma c’è una canzone che ha dominato più delle altre: è Gata Only dei cileni FloyyMenor & Cris Mj. Il giovane duo ha rapidamente conquistato la community, ispirando remix in italiano e coreografie di gruppo che hanno infiammato l’estate.

Foto Shutterstock

“Sono molto felice dei risultati ottenuti con GATA ONLY, ha commentato FloyyMenor. “Sapevo fin dall’inizio che questa canzone sarebbe diventata una hit globale e il suo successo mi riempie di orgoglio. Sono grato alla community di TikTok che ha permesso al brano di raggiungere un pubblico globale”.

La Top Ten italiana

Al secondo posto il remix di Amore no di Adriano Celentano, brano del 1979 che sta vivendo una seconda giovinezza. Per settimane, infatti, è rimasta stabile al primo posto nella classifica Hot 50 Italia di TikTok, dimostrando come la piattaforma possa riportare in auge canzoni di qualsiasi epoca. E lo stesso Celentano ha celebrato il successo condividendo un mash-up dei contenuti creati dalla community insieme a una sua storica performance televisiva.

Grafica da Ufficio Stampa

Il terzo gradino del podio è per 30°C di ANNA, singolo stratto dall’album ‘VERA BADDIE’, che ha registrato oltre 7 milioni di stream solo nel weekend di lancio. E con 2,6 milioni di follower, ANNA è oggi l’artista italiana più seguita su TikTok, protagonista delle colonne sonore preferite per i contenuti estivi in spiaggia. “Un grazie gigante alla community di TikTok e a tutte le Vere Baddies che hanno supportato 30°C dal giorno uno. Love you all! 💜”, ha commentato.

La community si è poi lasciata trasportare in Sud America con il samba brasiliano di Samba do Brasil di Bellini e Sesso e Samba di Tony Effe feat. Gaia, dimostrando una volta di più l’eclettismo musicale di TikTok.

Menzione d’onore per Geolier che, reduce dal successo al Festival di Sanremo, si è guadagnato ben tre posti in classifica. Da I p’ me, tu p’ te, il brano più utilizzato su TikTok durante il festival, a El pibe de oro, omaggio a Maradona, fino alla ballata romantica in napoletano L’ultima poesia feat. Ultimo ed Episodio d’amore. Il mix di sonorità urban e tradizione napoletana ha innegabilmente segnato anche la stagione estiva e i contenuti condivisi.

Di seguito, quindi, la Top Ten italiana:

Gata Only – FloyyMenor & Cris Mj Amore No – Remix – Adriano Celentano 30°C – ANNA Samba do Brasil – Bellini Sesso e Samba – Tony Effe feat. Gaia Mammamì – Petit El pibe de oro – Geolier, Poison Beatz L’ultima poesia – Geolier feat. Ultimo Episodio d’amore – Geolier, Takagi & Ketra, Dat Boi Dee The Sound of Silence (CYRIL Remix) – Disturbed

Le tendenze dell’estate su TikTok a livello globale

Anche a livello globale, Gata Only si è imposto come brano più ascoltato al mondo, raggiungendo la vetta della classifica delle Canzoni dell’Estate di TikTok e segnando la prima volta di un artista cileno nella Billboard Hot Latin Songs dal 1999. Seguono, sul podio, Tinashe con il brano Nasty e il rapper americano Tommy Richman terzo posto con il MILLION DOLLAR BABY (VHS).

“Ancora una volta, la classifica delle Canzoni dell’Estate di TikTok dimostra chiaramente come la magia della piattaforma aiuti la nostra community globale a scoprire e promuovere una gamma eterogenea di artisti di incredibile talento e la loro musica”. Così Ole Obermann, Global Head of Music Business Development di TikTok. “La musica latina è uno dei generi più popolari su TikTok, quindi non è una sorpresa vedere Gata Only in cima alla nostra classifica globale, insieme ad altri straordinari artisti emergenti come Sevdaliza e Tommy Richman, oltre a superstar come Billie Eilish”.

Foto Shutterstock

“Questa classifica è la prova che sia gli artisti nuovi che quelli emergenti di ogni genere, da qualsiasi parte del mondo, possono connettersi ogni giorno con oltre un miliardo di appassionati di musica su TikTok. Costruire la propria carriera e avere un impatto sulla cultura musicale”, conclude.

Questa la Top Ten globale:

Gata Only – FloyyMenor and Cris Mj Nasty – Tinashe MILLION DOLLAR BABY (VHS) – Tommy Richman BIRDS OF A FEATHER – Billie Eilish Alibi (with Pabllo Vittar & Yseult) (with Pabllo Vittar & Yseult) – Sevdaliza Please Please Please – Sabrina Carpenter ESTE – El Alfa, Nfasis Tell Ur Girlfriend – Lay Bankz Si No Quieres No – Luis R Conriquez, Neton Vega Si Antes Te Hubiera Conocido – KAROL G

Grafica da Ufficio Stampa / Foto Shutetrstock