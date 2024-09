Apple Music ha introdotto Musica aptica, un nuovo modo di vivere la musica per tutti gli ascoltatori, compresi gli utenti sordi o ipoudenti.

La musica aptica arriva su Apple Music, fornendo agli ascoltatori un nuovo modo di vivere la musica, compresi gli utenti sordi o ipoudenti. Utilizzando il Taptic Engine di iPhone, questa nuova funzione di accessibilità trasforma la traccia che si sta ascoltando in colpi, trame sonore e sottili vibrazioni sincronizzate con l’audio della canzone. La funzione si attiva con Apple Music, Apple Music Classical, Shazam e app di terze parti supportate, quando iPhone è connesso al Wi-Fi o alla rete cellulare.

Con questo lancio, Apple Music ha anche inaugurato un nuovo spazio dedicato a Musica aptica, che raccoglie nuove playlist come Beat aptici, Bassi aptici, Vibrazioni aptiche e Successi aptici, una selezione di album e altro ancora.

Gli abbonati a Apple Music di tutto il mondo possono iniziare a sentire fisicamente la musica con la selezione di brani che includono Musica aptica, accedendo al nuovo spazio dedicato qui.

Per attivare Music aptica, è necessario aprire l’app Impostazioni su iPhone, selezionare Accessibilità e assicurarsi di aver attivato la voce corretta. Il logo Musica aptica apparirà sulla schermata In riproduzione nell’app Musica (così come in quella della Home e in Centro Controllo) per ognuno dei milioni di brani compatibili con la funzione. Toccandone una volta il logo, si metterà temporaneamente in pausa. Toccandolo ancora lo riattiva.

La nuova funzione è supportata su iPhone 12 e versioni successive, a esclusione di iPhone SE (3ª generazione), con iOS 18 o versioni successive.