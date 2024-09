È disponibile un nuovo episodio del videopodcast ‘Time to Move’ e questa volta l’ospite dello scrittore e viaggiatore Roberto Parodi è Mariano Di Vaio.

Time to Move è il nuovo video podcast di MOVE, lgenzia che crea esperienze di viaggio uniche ed emozionanti. In otto puntate, ospiti e talenti condividono le loro passioni per l’avventura e l’amore per la scoperta con Roberto Parodi, scrittore e viaggiatore. Disponibile su YouTube, Spotify e Apple con estratti sui social di MOVE, la serie vede come nuovo protagonista Mariano Di Vaio che racconta la sua vita da viaggiatore, la passione per il golf e le esperienze con la sua famiglia.

Mariano, nonostante la sua vita frenetica tra Londra e New York, ha scelto di vivere nella sua Umbria, dove trova equilibrio tra lavoro e famiglia. È qui, infatti, nel cuore dell’Italia che l’influencer e modello, con oltre 7 milioni di follower, ama trascorrere il tempo degli affetti dedicandosi alle sue passioni.

LEGGI ANCHE: — ‘La versione di ADA’ è il nuovo podcast dedicato all’intelligenza artificiale

La prima stagione di Time to Move, partita il 3 luglio con una nuova puntata rilasciata ogni settimana, ha visto la partecipazione di molti nomi noti. Tra gli ospiti, infatti, lo chef stellato Tommaso Arrigoni, l’ultra runner Stefano Gregoretti , l’influencer ed esperta di wellness Giada Todesco,il fotografo Stefano Tiozzo, e la surfista Natalia Resmini, e il ciclo turista Pietro Franzese. L’ultimo episodio della stagione uscirà l’11 settembre con protagonista Federica Monacelli.

La puntata con Mariano Di Vaio è online dal 4 settembre.

Guarda la puntata con Mariano Di Vaio

Immagini da Ufficio Stampa