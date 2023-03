Los Angeles ha ospitato gli annuali Nickelodeon Kids’ Choice Awards che hanno visto sul palco anche Bebe Rexha. Ecco i momenti più memorabili.

Sono andati in scena al Microsoft Theater di Los Angeles i Nickelodeon Kids’ Choice Awards 2023, show che ha visto alla conduzione Nate Burleson e Charli D’Amelio. Tanti gli artisti che si sono alternati sul palco dell’evento, inaugurato dall’esibizione di Bebe Rexha, con una performance attesissima sulle note di I’m Good (Blue). Filo conduttore, ovviamente, la pioggia di slime che è il marchio del divertimento dei #KCA. Ma che cosa ricorderemo di questa edizione?

Lo show si è aperto con un medley di ballo con Burleson, D’Amelio e i content creator Michael Le e Markell Washington che hanno ricreato i balletti più trendy dell’anno. Il tutto è culminato con l’esibizione di Bebe. Adam Sadler ha ricevuto il dirigibile d’argento per lo speciale premio speciale King of Comedy, consegnatogli per la sua lunga carriera nel genere comedy negli ultimi 30 anni come attore, scrittore, produttore, comedian e musicista. Ha ricevuto il premio su di un gigantesco trono prima di essere ricoperto dall’iconico slime di Nickelodeon.

LOS ANGELES, CALIFORNIA – MARCH 04: Lil Baby performs onstage during the 2023 Nickelodeon Kids’ Choice Awards at Microsoft Theater on March 04, 2023 in Los Angeles, California. (Photo by Monica Schipper/Getty Images for Nickelodeon)

Quindi, Lil Baby si è esibito cantando California Breeze, brano di successo tratto dal suo terzo album in cima alle classifiche, ‘It’s Only Me’, ed è stato raggiunto sul palco dai suoi figli. Melissa McCarthy è stata ricoperta di slime da Awkwafina e Halle Bailey, coprotagoniste con lei nel film The Little Mermaid, in una vasca piena fino all’orlo di slime. Optimus Prime, l’eroico leader degli Autobot di Transformers, ha ricevuto il premio alla carriera che gli è stato consegnato da Pete Davidson, Dominique Fishback e Anthony Ramos, attori nel cast del film in uscita Transformers: Rise of the Beasts.

E ancora, lo show ha visto una esibizione di batteria di Lil Uzi Vert con il prodigio di 8 anni Justin Wilson, che hanno suonato fino a quando sono stati sorpresi da getti di slime. Si sono viste le prime immagini in esclusiva dei film Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves, Teenage Mutant Ninja Turtles e Monster High 2. Nate Burleson e Charli D’Amelio sono stati raggiunti sul palco dalle loro famiglie per un grandissimo finale;

Tra le star che sono apparse nello show ci sono state Landon Barker, Bella Poarch, Dove Cameron, Miranda Cosgrove, Dixie D’Amelio, Dwayne Johnson, Keegan-Michael Key, Peyton List, Jenna Ortega, MrBeast, Olivia Rodrigo, Kelly Rowland, Lilly Singh, SeanDoesMagic. Oltre ai volti noti di Nickelodeon tra i quali Young Dylan che si è esibito nel suo ultimo brano I Just Wanna prodotto da Jermaine Dupri.

LEGGI ANCHE: — ‘Miley Cyrus – Endless Summer Vacation (Backyard Sessions)’: lo speciale su Disney+

I vincitori italiani e la messa in onda dei #KCA

I vincitori italiani sono:

CANTANTE ITALIANO PREFERITO ALEX W

SOCIAL STAR RIVELAZIONE DELL’ANNO Luca Campolunghi

SOCIAL STAR ITALIANA PREFERITA Aurora Baruto

L’artista Diego Lazzari è stato l’Ambassador italiano ai Kids’ Choice Awards. Lo show sarà trasmesso in Italia con tre appuntamenti:

da giovedì 9 marzo dalle 20:00 in anteprima su Sky on demand

dalle 20:00 in anteprima su Sky on demand venerdì 10 marzo alle 20:00 su Nickelodeon, Sky 605

alle 20:00 su Nickelodeon, Sky 605 sabato 11 marzo alle 20:30 su Super!, canale 47 del ddt e di tivùsat e sul 625 di Sky.

Di seguito i vincitori di tutte le altre categorie:

PROGRAMMA TV PREFERITO (RAGAZZI) I Due Fantagenitori – Ancora più Fanta

PROGRAMMA TV PREFERITO (FAMIGLIE) Mercoledì

REALITY SHOW PREFERITO MasterChef Junior

CARTONE ANIMATO PREFERITO SpongeBob SquarePants

STAR TV FEMMINILE PREFERITA (RAGAZZI) Olivia Rodrigo (Nini, High School Musical: The Musical: La serie)

STAR TV MASCHILE PREFERITA (RAGAZZI) Joshua Bassett (Ricky, High School Musical: The Musical: La serie, Ricky)

STAR TV FEMMINILE PREFERITA (FAMIGLIA) Jenna Ortega (Mercoledì Addams, Mercoledì)

STAR TV MASCHILE PREFERITA (FAMIGLIA) Finn Wolfhard (Mike Wheeler, Stranger Things)

VIDEOGIOCO PREFERITO Minecraft

FILM PREFERITO Sonic 2 – Il Film

ATTORE DI FILM PREFERITO Dwayne Johnson (Black Adam)

ATTRICE DI FILM PREFERITA Millie Bobby Brown (Enola Holmes, Enola Holmes 2)

FILM D’ANIMAZIONE PREFERITO Minions 2 – Come Gru diventa cattivissimo

ARTISTA FEMMINILE PREFERITA Taylor Swift

ARTISTA MASCHILE PREFERITO Harry Styles

LOS ANGELES, CALIFORNIA – MARCH 04: Adam Sandler speaks onstage during the 2023 Nickelodeon Kids’ Choice Awards at Microsoft Theater on March 04, 2023 in Los Angeles, California. (Photo by Kevin Mazur/Getty Images for Nickelodeon) LOS ANGELES, CALIFORNIA – MARCH 04: (L-R) Mia Burleson, Nate Burleson, Marc D’Amelio, Charli D’Amelio, and Heidi D’Amelio speak onstage during the 2023 Nickelodeon Kids’ Choice Awards at Microsoft Theater on March 04, 2023 in Los Angeles, California. (Photo by Monica Schipper/Getty Images for Nickelodeon)

BAND MUSICALE PREFERITA BTS

CANZONE PREFERITA “As It Was” – Harry Styles

COLLABORAZIONE MUSICALE PREFERITA “Sweetest Pie” – Megan Thee Stallion e Dua Lipa

ARTISTA RIVELAZIONE PREFERITO Dove Cameron

ALBUM PREFERITO ”Midnights (3am Edition)” – Taylor Swift

SOCIAL STAR MUSICALE PREFERITA Bella Poarch

CREATOR MASCHILE PREFERITO MrBeast

CREATOR FEMMINILE PREFERITA Charli D’Amelio

LA FAMIGLIA SOCIAL PREFERITA Ninja Kidz TV

STELLA DELLO SPORT FEMMINILE PREFERITA Serena Williams

STELLA DELLO SPORT MASCHILE PREFERITA LeBron James

STAR MONDIALE PREFERITA Harry Styles (UK)

L’ANIMALE FAMOSO PREFERITO Olivia Benson Swift

LIBRO PREFERITO La saga di Harry Potter

Foto da Ufficio Stampa