L’artista tedesco Kamrad, dopo la collaborazione con Aka 7even, ci racconta il nuovo singolo ‘Feel Alive’.

Si intitola Feel Alive il nuovo singolo di Kamrad, artista tedesco già noto al nostro pubblico per I Believe, canzone in doppia lingua con Aka 7even. Il brano è diventato subito un successo, entrando nella Top 10 delle classifiche Airplay in nove territori europei e si è assicurato premi d’oro e di platino in cinque di essi, tra cui Germania e Polonia.

«Mi è sempre piaciuto chiamare la mia musica pop elettronico con chitarre suonate male, che può sembrare stupido e divertente all’inizio. – ci dice Kamrad – Ma io credo che sia vero e che si tratti di fare canzoni pop ballabili per i club con un tocco handmade. Voglio creare un mio stile».

Se I Believe è nato durante il lockdown («L’ho rilasciato a gennaio 2022 – dice l’artista – e ne abbiamo fatto anche una versione italiana con Aka 7even che adoro. Credo abbia fatto un ottimo lavoro»), Feel Alive risente di diverse ispirazioni.

«Parla del momento in cui ti accorgi di aver superato le difficoltà e che i momenti brutti sono finalmente finiti. – spiega Kamrad – Parla di non perdere il lato divertente della vita restando positivi e credo che sia un messaggio importante, che tutti devono conservare nel cuore. Spero che lo sentiate ascoltando la canzone».

Infine, Kamrad ci confessa di stare lavorando al suo nuovo EP e di avere in programma una serie di concerti estivi (con la speranza di approdare presto in Italia!).

04/10 – Hamburg, DE

04/11 – Hannover, DE

04/12 – Leipzig, DE

04/14 – Cologne, DE

04/15 – Frankfurt, DE

04/17 – Berlin, DE

04/18 – Stuttgart, DE

04/19 – Munich, DE

04/20 – Solothurn, CH

04/22 – Vienna, AT

04/24 – Budapest, HU

04/26 – Warsaw, PL

05/01 – Amsterdam, NL

05/02 – Brussels, BE

05/05 – Luxembourg, LU

05/06 – Zurich, CH