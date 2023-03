‘Like Crazy’ di Jimin è il brano più ascoltato al mondo su Spotify. ‘Like Crazy (English Version)’ sarà in radio dal 31 marzo.

Si intitola FACE il primo album in studio di Jimin dei BTS. Un progetto che già scala le classifiche: il singolo Like Crazy, infatti, ha raggiunto la prima posizione nella classifica Spotify dei brani più ascoltati al mondo. L’album è stato anticipato anche dal brano Set Me Free Pt.2.

FACE contiene brani di vario genere: si va dal pop, all’hip-hop fino all’R&B. L’album – come si legge nel comunicato ufficiale – tratta anche temi personali profondi come quello della guarigione da ferite interiori, il contrasto tra un volto puro e un guscio esteriore duro e allusioni al mito di Sisifo dell’eterna punizione. FACE esplora di fatto i sentimenti più onesti che ha provato Jimin durante la pandemia e rappresenta un momento di svolta e la crescita della popstar passando attraverso la solitudine e la celebrità.

In una recente intervista concessa a Rolling Stone, Jimin ha raccontato che Like Crazy è ispirata all’omonimo film del 2011, mentre il videoclip ufficiale ha come tema l’incertezza delle relazioni ambigue. «Ho cercato di esprimere i sentimenti di quel film. – racconta l’artista – Il sentimento che a volte è complesso, si lega a volte alla solitudine, a volte alle emozioni di gioia. Ho cercato di esprimere al meglio tutto ciò in una maniera che fosse anche un po’ sexy, ma non sono certo di come le persone lo recepiranno».

Like Crazy (English Version) sarà disponibile per la rotazione radiofonica in Italia da venerdì 31 marzo.