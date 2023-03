Ji-Hyang Gwak, talentuosa pianista sudcoreana, ai Concerti del Tempietto il 26 marzo: disponibile anche una visita guidata.

Il Festival Musicale delle Nazioni, giunto ormai alla sua XXXIII edizione, è pronto a stupire ancora una volta il pubblico con i suoi concerti di alta qualità. Quest’anno, la splendida cornice del Chiostro di Campitelli al Teatro di Marcello (Sala Baldini) a Roma, accoglierà un concerto di pianoforte imperdibile. Il prossimo 26 marzo 2023 alle ore 18, Ji-Hyang Gwak – talentuosa pianista sudcoreana – si esibirà in un programma che spazia dalla musica classica a quella romantica, passando per le suggestioni della musica impressionista.

Il concerto si aprirà con la Sonata in Mi minore di Haydn, seguita dalle evocative e suggestive immagini del primo libro di Debussy. Il pubblico verrà poi trasportato nell’universo di Chopin, con la sua Fantasia in Fa minore. La conclusione è infine con la celeberrima raccolta di quadri musicali di Mussorgsky, le Pictures at an Exhibition.

Non solo musica, ma anche arte e storia. I possessori del biglietto del concerto potranno infatti godere di una visita guidata nei dintorni del Teatro di Marcello, per scoprire le bellezze della Roma antica. I biglietti sono disponibili al prezzo di 36, 25 o 14 euro, a seconda della categoria scelta. Per maggiori informazioni è possibile scrivere a afjs@tempietto.it o visitare il sito web www.tempietto.it. È inoltre possibile prenotare telefonicamente al numero +39 348 780 43 14.