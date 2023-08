A quattro anni dal precedente lavoro, il 27 ottobre James Blunt torna con un nuovo album anticipato dal singolo ‘Beside You’ già disponibile.

Era il 2019 quando usciva ‘Once Upon A Mind’, album che fece conquistare a James Blunt la Top3 della chart inglese. Ora, il cantautore britannico annuncia il suo nuovo progetto discografico, ‘Who We Used To Be’, in uscita il prossimo 27 ottobre. E ad anticiparlo è il singolo up-tempo Beside You, prodotto dal collettivo The Six, già al lavoro con Clean Bandit, Marshmello e James Arthur. “È un po’ come festeggiare il fatto di essere riuscito a stare con la persona che hai sempre desiderato da tutta la vita”, dice James a proposito del brano.

Cover da Ufficio Stampa Warner Music Italy

Per questo nuovo disco, Blunt ha lavorato con una varietà di produttori tra cui Jonny Coffer, Red Triangle, Jack & Coke e Steve Robson. Negli ultimi anni la fama di James Blunt è diventata qualcosa di speciale, rendendolo uno degli artisti maggiormente rispettati per la sua onestà, arguzia e fascino. Come del resto mostrano i suoi dischi, i live e il suo account Twitter sempre più coinvolgente.

Di seguito la tracklist di “Who We Used To Be”:

Saving A Life Some Kind Of Beautiful Beside You Last Dance All The Love That I Ever Needed The Girl That Never Was Cold Shoulder I Won’t Die With You Dark Thought Glow

LEGGI ANCHE: — Festival di Castrocaro, selezionati i finalisti. Beppe Vessicchio: «Il talento sotto la scorza»

La recente raccolta di grandi successi, “The Stars Beneath My Feet”, racchiude tutte le hit che lo hanno reso celebre anche nel nostro paese, dove vanta otto dischi di platino e nove d’oro. Il suo album di debutto del 2004 “Back To Bedlam” che conteneva la hit globale You’re Beautiful è uno dei primi dieci album più venduti di quel decennio in UK ed è certificato Doppio Platino in Italia. Ad oggi, James Blunt ha vinto due Brit Awards, due Ivor Novello Awards e ha ricevuto 5 nomination ai Grammy.

Foto da Ufficio Stampa Warner Music Italy