Li abbiamo visti trionfare agli MTV VMAs nella categoria Best Rock ed esibirsi a sorpresa a Times Square, ma l’ultimo premio dei Måneskin parla italiano. È, infatti, The Loneliest ad aggiudicarsi il Premio Miglior Videoclip Italiano 2022-2023. Il riconoscimento – in collaborazione con FIMI, AFI e PMI – arriva in occasione di IMAGinACTION 2023, assegnato nella serata del 20 settembre al Teatro Comunale di Ferrara. Un primo posto conquistato tra oltre 1100 videoclip musicali (cifra record per l’Italia) pubblicati da gennaio 2022 a giugno 2023.

L’Academy del Festival presieduta dal direttore artistico Stefano Salvati ha valutato una rosa di ventiquattro videoclip finalisti, decretando la vittoria di The Loneliest. Scritto e diretto da Tommaso Ottomano, premiato proprio ai VMAs, il video ha una forte componente dark dai riferimenti cinematografici tipici dello stile gotico. L’atmosfera surreale e cupa di un’elegante e tetro funerale sotto la pioggia evidenzia le tinte malinconiche e struggenti della ballad dal sapore classic rock.

Tra gli altri videoclip arrivati alla selezione finale, anche Mon Amour di Annalisa, L’isola delle rose di Blanco, Ovunque sarai di Irama. E ancora: Giovani Wannabe dei Pinguini Tattici Nucleari e Alba di Ultimo. La settima edizione del Festival Internazionale del Videoclip prende il via martedì 19 settembre con l’attesissimo ritorno sul palco di Mauro Repetto che presenta il volume Non ho ucciso l’uomo ragno (Mondadori). Ospiti anche Piero Pelù e Olly.

Nel corsa della serata inaugurale, inoltre, viene assegnato lo YOUNG IMAGinACTION AWARD al vincitore del contest che ha per tema l’album ‘Nord Sud Ovest Est’ degli 883. Il 20 settembre, poi, sarà la volta di Diodato e Marco Masini mentre la serata conclusiva (21 settembre) coinvolgerà Robert Watts, Fabio Rovazzi, Alfa, Federico Rossi e Sethu.

In onore del produttore britannico Watts, sarà affrontato il tema del rapporto tra cinema e videoclip. Un’occasione per omaggiare i suoi film, fonte d’ispirazione per tanti registi di videoclip, e celebrare l’entrata nel mondo della cultura di questa forma d’arte equiparata al cinema. L’intera edizione 2023 di IMAGinACTION è dedicata al popolo emiliano-romagnolo. Parte del ricavato dei tre appuntamenti sarà, infatti, devoluto alla Protezione Civile per sostenere e aiutare le vittime della recente alluvione che ha colpito la regione.

I biglietti sono in vendita sulle piattaforme Ticketone e Vivaticket, e presso la biglietteria del Teatro Comunale di Ferrara. IMAGinACTION è in collaborazione con SIAE, SCF, FIMI, AFI, PMI. Saranno presenti le maggiori autorità delle istituzioni che rappresentano l’industria musicale italiana: Enzo Mazza (Presidente FIMI), Sergio Cerruti (Presidente AFI), Mario Limongelli (Presidente PMI).

Foto Kikapress