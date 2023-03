‘1977’ arriva a cinque anni dalla pubblicazione dell’album ‘Il Secondo Tempo’ ed è una dichiarazione d’amore alla musica punk e al brano Emilia Paranoica dei CCCP. Una traccia del 1977, stesso anno di nascita del cantautore.

A distanza di cinque anni dalla pubblicazione de Il Secondo Tempo, l’album prodotto da Guido Guglielminetti del 2018 inizialmente distribuito solo in versione vinile e solamente ai negozi indipendenti e poi pubblicato anche in CD e in digitale da iCompany/Sony Music, torna il cantautore Filippo Andreani.

Comasco, per anni attivo prima nel circuito punk con gli Atarassia Grop, Andreani si avvicina alla forma canzone per approdare alla carriera solista a suo nome e realizzare tre album. 1977 il titolo di questo nuovo singolo è riferito al suo anno di nascita, ma non solo. Un anno emblematico, pieno di nuovi impulsi, di istanze e passioni musicali e non.

Un titolo ed una canzone che lo stesso Andreani spiega così: «Nel 1993 mi sono innamorato di una nata nel 1977. È successo così: Andrea e io eravamo in motorino in un prato dove andavamo spesso ad ascoltare musica e a dividere una birretta. Lui mise nel mangiacassette una TDK e alzò il volume a tuono. Arrivarono prima due colpi di basso e poi altri due e poi iniziò un giro ipnotico rotto da un urlo sgraziato. Era Emilia Paranoica dei CCCP e io mi ero innamorato. Da quel giorno l’ho sempre tenuta per mano. Ora le ho scritto una canzone d’amore, alla musica punk. L’ho intitolata 1977 perché mi piace ricordarmi che, oltre allo stesso cuore, abbiamo la stessa età».

Filippo Andreani, il singolo 1977

In effetti l’idea del video nasce dal fatto che il 1977 è un anno simbolico. E nel cut up del video realizzato da Eleonora Martelli, le immagini di repertorio mostrano fatti, accadimenti e persone che fanno parte del bagaglio di quel piccolo bambino, lo stesso Filippo Andreani che appare ora in braccio alla mamma, ora con una palla o sulla sedia a dondolo. Che è nato in quell’anno e di quell’anno porta il segno. Registrata e missata da Andrea Fognini e Davide Lasala (anche chitarrista acustico nel brano, insieme a Gimmy Pirro alla chitarra elettrica, Massimo Scoca al basso e Marco Castiglioni alla batteria), la traccia è già disponibile su tutte le piattaforme di streaming. Filippo Andreani sarà prossimamente a Bologna, proprio insieme agli Atarassia Grop, il prossimo 29 aprile all’Estragon per l’appuntamento, giunto quest’anno alla quinta edizione, di Partirò Per Bologna. Dividerà il palco con Gli Ultimi, Giancane, Banda Bassotti, Klaxon e altri ancora.