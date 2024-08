Direzione Festival di Sanremo 2025: pubblicato il Regolamento ufficiale dell’edizione 75 del Festival della Canzone Italiana. Ecco che cosa cambia.

Carlo Conti, dopo aver guidato con successo le edizioni del Festival di Sanremo dal 2015 al 2017, torna come direttore artistico e conduttore della 75ª edizione del Festival della Canzone Italiana, in onda su Rai 1 dall’11 al 15 febbraio 2025. E il viaggio verso la kermesse si apre ufficialmente con la pubblicazione online del regolamento completo che rivela alcuni cambi di rotta rispetto all’era Amadeus.

Ma quali sono le principali novità di Sanremo 2025? Intanto, torna la categoria delle Nuove Proposte che dopo alcune edizioni in cui era stata ‘assorbita’ senza differenziazioni rispetto ai Big viene riproposta. Saranno quattro i giovani artisti in gara per aggiudicarsi il titolo. Cambia anche il numero dei Campioni sul palco dell’Ariston: dai 30 del 2024 si scende a (un ben più ragionevole) 24.

Foto da Ufficio stampa

Ma le novità riguardano anche la modalità di votazione. Nella serata dedicata alle cover, durante la quale i Campioni reinterpreteranno brani italiani o internazionali, le esibizioni non influiranno sulla vittoria finale del Festival, ma decreteranno solo il vincitore della Serata dedicata. E ancora, per la proclamazione del vincitore nella serata conclusiva, quando si riapriranno le votazioni per il podio a cinque, i voti precedenti non saranno azzerati. Questi, infatti, si sommeranno ai nuovi voti, garantendo una maggiore continuità e peso alle performance delle serate precedenti (eccetto quella delle cover).

Carlo Conti, poi, conferma la Giuria delle Radio, che avrà un ruolo significativo nelle votazioni insieme alle altre componenti (Giuria della Sala Stampa, Tv e Web, e Televoto).

Il festival serata per serata e le votazioni

Ecco, quindi, come si svolgerà il Festival di Sanremo 2025 dalla prima all’ultima serata (da martedì 11 a sabato 15 febbraio) con le relative votazioni:

11 febbraio, Prima Serata : I 24 Campioni si esibiranno e saranno valutati dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web

: I 24 Campioni si esibiranno e saranno valutati dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web 12 febbraio, Seconda Serata : Si esibiranno 12 Campioni, con votazioni divise equamente tra Televoto e Giuria delle Radio. La serata vedrà anche la prima semifinale delle Nuove Proposte , con votazioni da parte del pubblico, della Giuria della Sala Stampa, Tv e Web, e della Giuria delle Radio.

: Si esibiranno 12 Campioni, con votazioni divise equamente tra Televoto e Giuria delle Radio. La serata vedrà anche la , con votazioni da parte del pubblico, della Giuria della Sala Stampa, Tv e Web, e della Giuria delle Radio. 13 febbraio, Terza Serata: Si esibiranno gli altri 12 Campioni, con meccanismo di voto analogo alla Seconda Serata. Avrà luogo anche la seconda semifinale delle Nuove Proposte.

14 febbraio, Quarta Serata (Cover) : I 24 Campioni si esibiranno insieme a un ospite, reinterpretando canzoni del repertorio italiano o internazionale. Le esibizioni saranno giudicate da tutte le giurie, e verrà decretato il vincitore della Serata delle Cover. Nella stessa serata, si terrà la finale delle Nuove Proposte .

: I 24 Campioni si esibiranno insieme a un ospite, reinterpretando canzoni del repertorio italiano o internazionale. Le esibizioni saranno giudicate da tutte le giurie, e verrà decretato il vincitore della Serata delle Cover. Nella stessa serata, si terrà la . 15 febbraio, Serata Finale: Le 24 canzoni verranno riproposte e votate dalle tre giurie, con i risultati che si sommeranno a quelli delle serate precedenti. Le 5 canzoni più votate accederanno alla fase finale, con una nuova votazione che decreterà il vincitore del Festival.

Carlo Conti conferma la sua filosofia per questo Sanremo: mettere la musica e le canzoni al centro dello spettacolo, con un’attenzione particolare alla ricerca di nuovi talenti. Il suo obiettivo rimane quello di offrire un show televisivo dinamico e divertente, capace di coinvolgere un pubblico vasto e variegato. E come sempre, lo slogan del Festival rimane fedele alla tradizione: Tutti cantano Sanremo!.

Foto da Ufficio stampa RAI