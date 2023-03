Ed Sheeran ha anticipato il brano ‘Eyes Closed’ su TikTok con un video in cui duetta con se stesso: il suono ora è della community.

Ed Sheeran presenta in anteprima il suo nuovo singolo Eyes Closed in esclusiva su TikTok. Il singolo è tratto dall’ultimo album della serie numerica di Ed, Subtract. In vista dell’uscita ufficiale del 24 marzo, il cantautore offre ai fan di tutto il mondo la possibilità di scoprire una clip del singolo e di utilizzarla per i loro video su TikTok.

L’anteprima esclusiva di sei giorni su TikTok inizia proprio con un video dello stesso Sheeran. Nel video Ed duetta con se stesso e ci regala una performance acustica di Eyes Closed. L’artista ha condiviso sul suo profilo ufficiale TikTok alcune informazioni e dettagli sul suo nuovo album a cui ha lavorato con Aaron Dessner (The National).

Un lavoro che si rifà alle sue radici di cantautore e che è stato scritto in un momento di dolore e speranza. A proposito del nuovo singolo, Ed Sheeran ha infatti dichiarato di aver «lavorato a Subtract per un decennio, cercando di scolpire l’album acustico perfetto, scrivendo e registrando centinaia di canzoni con una visione chiara di ciò che pensavo dovesse essere. Poi, all’inizio del 2022, una serie di eventi ha cambiato la mia vita, la mia salute mentale e, in definitiva, il modo in cui vedevo la musica e l’arte. Scrivere canzoni è la mia terapia».

Ed Sheeran ha riscosso un enorme successo su TikTok: vanta, infatti, 13,4 milioni di follower e 145 milioni di like. La sua anteprima live di Bad Habits al TikTok UEFA EURO 2020 Show nel 2021 ha battuto il record della più grande performance musicale live su TikTok. I numeri? Oltre 5,5 milioni di spettatori unici a livello globale. L’anteprima di Bad Habits è quella più popolare di sempre su TikTok. Stabilisce inoltre un altro record: oltre 1,1 milioni di video creati utilizzando il suono.