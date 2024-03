Il tour europeo dei coreani wave to earth fa tappa a Milano il 28 marzo: tutte le info su concerto e biglietti.

I wave to earth arrivano a Milano il 28 marzo al Fabrique di Milano, portando davanti al pubblico di tutta Europa la loro miscela unica di indie pop con un tocco lo-fi, infuso con elementi tipici del jazz. La musica dei wave to earth ha infatti la speciale capacità di creare un’atmosfera sognante e di affascinare gli ascoltatori a ogni cambio di sound. Nati con l’aspirazione de la nuova wave, i wave to earth si sono guadagnati un seguito in tutto il mondo con tournée sold out sia in America che in Asia.

Ora la prossima tappa è l’Europa, con esibizioni programmate in dieci città diverse, tra cui due spettacoli a Parigi. I fan possono aspettarsi un viaggio musicale indimenticabile pieno di passione, energia e pura beatitudine musicale quando i wave to earth saliranno sul palco. La band proporrà al pubblico una scaletta variegata con brani tratti dalla loro acclamata discografia, grandi classici amati e alcune chicche musicali poco conosciute al pubblico.

I wave to earth sono una band indie coreana composta da tre membri, il cantautore Daniel Kim, il batterista Dong Kyu Shin e il bassista John Cha, noti per i loro ritmi soul e per la loro miscela unica di indie pop con un tocco lo-fi. Con influenze di batteria jazz, la loro musica crea un’atmosfera sognante con una spiccata atmosfera stagionale. Dopo tournée di successo in America e in Asia, stanno ora affascinando il pubblico europeo con il loro primo tour europeo. L’evento è organizzato da SeoulTherapy e promosso da KINETIC VIBE e KPOP ITALIA.

Orario del concerto: 20:00

Apertura porte: 19:15

Ingressi VIP: 18:00

Ingressi Early Entry: 19.00

Dove: Fabrique

Via Gaudenzio Fantoli, 9, 20138 Milano MI, Italy

Tickets: prevendita da 42.99 €