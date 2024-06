Dopo la fortunata leg primaverile, Valeria Angione annuncia la ripresa del tour teatrale con lo spettacolo ‘Binario 29 ¾’.

Valeria Angione si prepara a ripartire in tour con Binario 29 ¾, spettacolo teatrale che nella leg di marzo ha riscosso grande apprezzamento da parte del pubblico. Così, mentre i temuti 30 anni si avvicinano a grandi falcate, l’artista racconta la sua generazione attraverso sketch comici, monologhi, musica e coreografie.

Foto da Ufficio Stampa

In un dinamico botta e risposta con diversi personaggi attraverso un ledwall e un talentuoso corpo di ballo ad accompagnare la protagonista. E per la tournée autunnale, Valeria Angione promette di introdurre scene e personaggi inediti che offriranno qualcosa di nuovo anche a chi ha già assistito e si è divertito.

Il calendario completo del tour:

11 novembre – Milano, Teatro Lirico Giorgio Gaber

13 novembre – Trieste, Politeama Rossetti

15 novembre – Mantova, PalaUnical Teatro

17 novembre – Assisi, Teatro Lyrick

18 novembre – Roma, Auditorium Conciliazione

20 novembre – Napoli, Teatro Augusteo

I biglietti sono disponibili dalle 11:00 di mercoledì 5 giugno per gli utenti My Live Nation. Per accedere alla presale basta registrarsi gratuitamente o accedere al proprio account qui. La vendita generale apre alle 12:00 di giovedì 6 giugno su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it, www.vivaticket.com e nei punti vendita autorizzati.

Immagini da Ufficio Stampa