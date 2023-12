‘Uragano vol. 3’: sabato 2 dicembre evento all’Angelo Mai con Parbleu, Capibara, FiloQ, Funk Pope, Mondocane, VSC .

Dopo il successo delle due precedenti serate Uragano, ScuderieMArteLive presenta Uragano vol.3. Una rassegna musicale itinerante, un viaggio tra nuove sintesi musicali, tra ispirazioni tropicali, global sound, pulsazioni africane e rinnovata visione world. L’appuntamento, che si aggiunge al ricco cartellone di eventi 2023 di ScuderieMArteLive, programmato da settembre a dicembre 2023 e curato da Giuseppe Casa, è per sabato 2 dicembre all’Angelo Mai di Roma (Viale delle Terme di Caracalla, 55, ingresso ore 21.30) con Parbleu.

Parbleu, da un’idea di Andres Balbucea e Andrea de Fazio già batterista nella super band dei Nu Genea, si definisce una escursione di groove equatoriale. L’ensemble combina elementi di cumbia, di ritmi afrocaraibici & psichedelici ad uno stile retrò francese che respira e suona di tramonti estivi, di salsedine e maracas. Nel maggio 2023 co l’uscita del nuovo album Elios la band consacra il suo sound, rendendolo caratterizzante ed identificativo del progetto.

Uragano vol. 3, Capibara e FILOQ

Capibara è un produttore musicale / dj con base a Roma che ha sempre mostrato una visione unica, coniugando slanci ritmici rivolti al futuro con una personalissima sensibilità pop sperimentale. Le sue release sono state ampiamente supportate da diverse testate (Noisey, DJ Mag, Dummy, Rolling Stone) e nel corso degli anni ha suonato in numerose venue in giro per l’Italia e l’Europa. Homunculus è il nome del suo ultimo album (La Tempesta), un disco doppio che riflette la personalità sfaccettata, ricca di contrasti, sensibile e proteiforme del suo autore.

FILOQ producer, dj ed esploratore sonoro, perennemente in viaggio dal porto di Genova al mondo, sviluppando la propria ricerca sonora tra la global beats, il jazz e la musica elettronica, mettendo a sistema musica tradizionale presa da ogni parte del mondo e beat digitali in un taglia e cuci vorticoso; dubmaster dell’Istituto Italiano di Cumbia (producer di Malagiunta e Sonora Maddalena), mente sonora del progetto Magellano con cui sonorizza Walk the line la grande opera di street art lungo la strada sopraelevata di Genova, produttore artistico per realtà come Almamegretta, Escobar, Mudimbi, Mimosa, Luvanor FC e molti altri.

A seguire Mondocane, Funk Pope, VSC. Ambientazioni visive a cura di VJ Tzu ツツ.

Il concerto di Parblue rientra in una nuova stagione di concerti, performance di teatro, danza e circo contemporaneo targata ScuderieMArteLive, l’agency artistica di MArteLive che, da oltre 20 anni, scopre e valorizza i migliori talenti emergenti in vari ambiti creativi. L’evento clou della rassegna sarà rappresentato da MArteLive lo Spettacolo Totale il 12 e 13 dicembre al Qube di Roma che, per il secondo anno consecutivo, sarà completamente stravolto e ridisegnato rispetto alla sua veste abituale grazie alla presenza di oltre 300 artisti fra guests ed emergenti distribuiti nelle 16 sezioni artistiche di MArteLive.

Biglietti: MArteTicket.it / dice.fm.