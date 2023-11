The Smashing Pumpkins approdano al Lucca Summer Festival. Prima di loro sul palco la leggendaria chitarra di Tom Morello.

Gli Smashing Pumpkins tornano in Italia, con un’unica data a Lucca Summer Festival! La band approda sul palco di Piazza Napoleone per un evento incredibile all’insegna della grande musica internazionale. Evento ancora più straordinario data la presenza di Tom Morello in veste di special guest. L’iconico chitarrista dei Rage Against The Machine e Audioslave salirà sul palco in apertura di serata per scaldare il pubblico con il suo stile inimitabile.

A gennaio di quest’anno, gli Smashing Pumpkins hanno pubblicato il loro ultimo album – ATUM – che porteranno live con il The World is a Vampire Tour con il quale regaleranno al pubblico brani storici della band statunitense come anche il nuovissimo repertorio.

Ad oggi gli Smashing Pumpkins hanno venduto oltre 30 milioni di album in tutto il mondo, rasentando

l’onnipresenza. L’album ATUM del 2023 presenta 33 brani divisi in 3 atti ed è stato scritto e prodotto da Corgan. Con l’inimitabile commistione tra rock, alternative, goth, psichedelia, elettronica e popla band ha

preceduto il moderno mescolamento di generi diventato oggi luogo comune. In definitiva, gli Smashing Pumpkins hanno sfidato la musica e, alla fine, l’hanno cambiata. Li aspettiamo sul palco del Lucca Summer Festival il prossimo 6 luglio.

Biglietti in vendita da venerdì 1° dicembre su https://www.luccasummerfestival.it/.