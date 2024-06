All’ombra dell’Aeroporto di Milano Malpensa si accende per il secondo anno ‘Terminal 3 Festival’: ecco i protagonisti 2024.

Torna, dopo il successo della prima edizione, l’appuntamento di inizio estate con Terminal 3 Festival. In programma da mercoledì 19 a domenica 23 giugno 2024, la manifestazione si svolge nel comune del milanese Castano Primo (MI) in via Mantegna 21, giusto all’ombra dello scalo di Malpensa. La cinque giorni promette di regalare un’esperienza unica in un’aerea di oltre 20.000 mq, con un grande palco principale e diverse aree food e relax pronte ad accogliere gli appassionati.

Durante il festival live e e dj set per tutti i gusti e per tutte le generazioni con headliner Eiffel 65, Ernia (dj set), Gianluca Grignani, Noizy, Sottotono, Villabanks. Si comincia il 19 giugno, con Gianluca Grignani, Sottotono, Disco Club Paradiso, il Radio Italia Party e Lowlow. Giovedì 20 giugno, in occasione del match Spagna-Italiadi UEFA EURO 2024, sarà trasmessa la partita su maxischermo. Quindi, si proseguirà con la musica grazie agli Eiffel 65.

Foto da Ufficio Stampa

Si continua venerdì 21 giugno con SHQIPHOP FESTIVAL, il format balcanico del momento, con i concerti di Noizy, Melinda, Bardhi, Gjiko e Alban Skenderaj. Sabato 22 giugno è in programma, dalle 15 alle 03, il MANAWA FESTIVAL con sputafuoco, trampolieri e sciamani in un’atmosfera magica con djs di fama internazionale. Alla consolle Cuartero, De La Swing, Detlef, Dimmish, East End Dubs, Mahony, Melanie Ribbe, Prunk, Sante Sansone, Yaya, Youniverse. A questi si aggiungono oltre a 60 djs nei tre stage aggiuntivi.

Per l’ultima serata, quella di domenica 23 giugno, Terminal 3 Festival presenta Villabanks, Ernia (dj set), Axell, Sbam! From Jova Beach Party, Bellofigo e tanti altri. Ulteriori dettagli e biglietti disponibili a questo link.

Immagini da Ufficio Stampa