L’inarrestabile Eras Tour di Taylor Swift è costretto a fermarsi in Austria: le tre tappe a Vienna dell’artista (previste per l’8, il 9 e il 10 agosto) sono state infatti cancellate dopo l’arresto di due uomini accusati di progettare proprio attacchi terroristici durante i concerti della Swift.

I live si sarebbero tenuti all’Ernst Happel Stadium, ma – come sottolineato da Barracuda Music, organizzatori ufficiali – non c’è stata «altra scelta scelta se non quella di cancellare i tre live per garantire la sicurezza di tutti». I biglietti – stando a quanto si legge sul sito della Swift – saranno rimborsati automaticamente in 10 giorni lavorativi.

Il tentativo di attacco terroristico è stato confermato da funzionari governativi, in seguito a un’operazione di polizia condotta a Ternitz. L’operazione ha, a sua volta, portato all’arresto di un uomo di 19 anni. Il portavoce della polizia Johann Baumschlager ha dichiarato ad alcuni quotidiani che nella cittadina sono state evacuate case e chiuse strade per trovare il sospettato. Al momento, si procede all’analisi di sostanze chimiche trovate nella sua abitazione.

Il cittadino austriaco si sarebbe radicalizzato online e avrebbe giurato fedeltà al leader del gruppo terroristico dello Stato Islamico (ISIS). L’altro sospettato sarebbe invece stato arrestato a Vienna. I due uomini – stando ai report ufficiali – stavano preparando «azioni specifiche per un attacco terroristico» e il 19enne puntava specificamente ai concerti di Taylor Swift.

Foto: Shutterstock