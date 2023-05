Extraliscio, Meganoidi e Santi Francesi tra i tanti: Sziget Festival 2023 celebra i dieci anni del Lightstage.

Torna il Lightstage a Sziget Festival 2023 con una line up potenziata da 20 a 23 live nei sei giorni e un’importante rappresentanza italiana. Tanti i nomi previsti nel programma dal 10 al 15 agosto con esibizioni live pomeridiane e dj-set notturni. Tra gli italiani Extraliscio, Santi Francesi, Studio Murena, Dumbo Gets Mad, Palmaria, Savana Funk, Meganoidi, Red Room, Gianpiero Carbonara DJ, Carlo Chicco DJ, Fab MayDay DJ, Mr. Bogo, Chroma Sound System DJ Set e Andrea Fiorito DJ.

E ancora King Hammond + The Big ska Swindle, Flanger Kids, Stanton and the season, Sam Hanlan, David Bay DJ Set, Maris Pihlap, Viah, Slapstick?, Lizzy and the palm, África, Xadi, 7ebra, Gen and the Degenerates, UjjaYi.

Sziget 2023: dieci anni di LightStage

Nel 2023 si celebrerà la decima edizione del Lightstage sotto la direzione artistica di Ettore Folliero dell’Alternativa Events. Questo boutique stage da anni ospita nomi noti al grande pubblico ma anche artisti in rampa di lancio verso una carriera artistica conclamata. La multinazionalità e il multigenere costituiscono un punto fermo nella scelta musicale che presta anche una particolare attenzione nel garantire una folta presenza femminile tra i nomi in cartellone.

In passato sono stati tantissimi gli italiani ospitati e poi divenuti star nel mercato discografico. Ricordiamo tra gli altri Tananai, Joan Thiele, Pinguini Tattici Nucleari, La Rappresentante Di Lista, Pop X e Gio Evan.

Esibizioni live e djset si alterneranno durante il pomeriggio e la notte, per una lista di nomi provenienti da tutta Europa e non solo, offrendo una vetrina all’interno di uno dei festival più grandi e visitati al mondo nella spettacolare isola di Obuda in Budapest. Anche nel 2023 l’organizzazione attende oltre 450.000 visitatori.

Il Lightstage, palco ufficiale del Sziget Festival, è una produzione Alternativa Events e per l’anno 2023 si avvale anche del supporto di Puglia Sounds (Intervento a valere sul POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 “il futuro alla portata di tutti” – Asse VI Azione 6.8 – nell’ambito dell’accordo tra Teatro Pubblico Pugliese e Pugliapromozione), della Regione Emilia-Romagna nell’ambito della legge musica (L.R. 2/2018) e dell’Istituto Italiano di Cultura di Budapest e di Lazio Sounds.