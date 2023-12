La musica house chiude il mese di giugno 2024 a Lucca Summer Festival: annunciati gli svedesi Swedish House Mafia.

Un altro annuncio dal Lucca Summer Festival: la band svedese degli Swedish House Mafia chiuderanno il mese di giugno con un concerto spettacolare all’insegna della grande musica house. L’appuntamento è per il 30 giugno 2024 in Piazza Napoleone. General Sale da mercoledì 6 dicembre alle ore 11 (per info qui https ://www.luccasummerfestival.it/).

I tre dj e produttori sono di nuovo insieme dopo una lunghissima pausa. Portano live il nuovo progetto, il più grande della loro carriera, Paradise Again World Tour, che per cinque mesi toccherà 29 città in 11 paesi e due continenti.

Nati nel 2008, gli Swedish House Mafia hanno infranto senza pretese ogni regola della musica elettronica, definendone una nuova grammatica. Steve Angello, Sebastian Ingrosso e Axwell hanno infatti infuso la musica house con lo spavaldo hip-hop, beat-craft, attitudine rock’n’roll e grandiosità degna del grande schermo.

Portando la cultura della musica dance dai club alle arene e agli stadi su una scala senza rivali, sono diventati il primo gruppo elettronico ad essere headliner (e fare tutto esaurito) al Madison Square Garden nel 2011 ed i primi sul palco principale del Coachella nel 2012. Il gruppo ha ottenuto due nomination consecutive ai Grammy nella categoria Best Dance Recording per il disco di platino Save the World nel 2012 e per il multi- platino Don’t You Worry Child nel 2013.