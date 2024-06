Gli Slowdive tornano in Italia per tre imperdibili live estivi, organizzati da DNA concerti: tutte le info.

Gli Slowdive si preparano a tornare in Italia per tre imperdibili live estivi, organizzati da DNA concerti, in programma l’1 luglio a Villa Torlonia a San Mauro Pascoli (FC) per Acieloaperto, il 2 luglio nella Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone a Roma per Roma Summer Fest e il 7 luglio in piazza Castello a Sesto al Reghena (PN) per Sexto ‘Nplugged. Dopo il successo delle date invernali a Milano e Bologna, entrambe andate sold-out, i giganti dello shoegaze tornano nel nostro Paese con il loro imperdibile e potente live.

Tre occasioni preziose per ascoltare dal vivo l’acclamato Everything Is Alive, l’ultimo album della band britannica uscito a settembre 2023 per Dead Oceans, anticipato dai singoli Alife e kisses, il cui videoclip è stato girato a Napoli. Sentito tributo alla madre di Rachel Goswell e al padre del batterista Simon Scott, entrambi deceduti nel 2020, il nuovo lavoro è un’esplorazione sonora della vita e della speranza, che riflette le profonde transizioni personali vissute dai membri della band. Spaziando tra paesaggi sonori psichedelici, pulsanti elementi elettronici anni ’80 e viaggi ispirati a John Cale, si presenta immediatamente come qualcosa fatto per il futuro.

L’ultimo disco degli Slowdive

«Everything Is Alive è carico di esperienza, ma ogni nota è equilibrata, saggia e necessariamente incline alla speranza. La sua unica alchimia incarna sottilmente tristezza e gratitudine, radicamento ed elevazione», ha dichiarato Rachel Goswell sul nuovo disco. «Non sarebbe giusto fare un disco davvero oscuro in questo momento. L’album è piuttosto eclettico dal punto di vista emotivo, ma dà una sensazione di speranza» ha aggiunto Neil Halstead. Inizialmente il nuovo progetto Everything Is Alive viene concepito da Halstead, nel ruolo di autore e produttore, come un «disco elettronico più minimale», sperimentando con i sintetizzatori modulari. Il processo decisionale collettivo degli Slowdive ha infine riportato il gruppo verso le loro caratteristiche chitarre intrise di riverbero, assorbendo nelle composizioni l’intenzione iniziale.

«Siamo sempre venuti da direzioni leggermente diverse, e i pezzi migliori sono quelli in cui ci incontriamo tutti nel mezzo» dice Halstead. «Gli Slowdive sono la somma delle loro parti» aggiunge Goswell. Con questo nuovo album gli Slowdive dimostrano di essere i maestri del proprio genere, spingendo il loro lavoro verso l’esterno, al di là del singolare; il risultato finale è un disco tanto emotivo e catartico quanto ottimista. Nata a Reading in Inghilterra nel 1989, la band fondata da Rachel Goswell (chitarra e voce) e Neil Halstead (chitarra e voce), il chitarrista Christian Savill, il bassista Nick Chaplin e il batterista Simon Scott, è considerata tra i principali esponenti del genere shoegaze. Scioltisi nel 1995 e poi riunitisi nel 2014 con all’attivo cinque album, due raccolte e cinque EP, hanno definito un pezzo di storia della musica rock britannica e non solo.

Slowdive: i concerti in Italia dell’estate 2024

1 luglio 2024

San Mauro Pascoli (FC) – Villa Torlonia – Acieloaperto

2 luglio 2024

Roma – Cavea Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone – Roma Summer Fest

7 luglio 2024

Sesto al Reghena (PN) – Piazza Castello – Sexto ‘Nplugged

Biglietti: https://dnaconcerti.com/artisti/slowdive/