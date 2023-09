Continua il ‘Sensazione Stupenda Premiere Tour’ di Tommaso Paradiso: appuntamento a Roma per il giro nei pub del cantautore.

Il Sensazione Stupenda Premiere Tour di Tommaso Paradiso prosegue a Roma. Il giro nei pub del cantautore – per ascoltare insieme il nuovo album Sensazione Stupenda, in uscita il 6 ottobre – continua dunque al Nag’s Head Scottish Pub. L’appuntamento è per sabato 30 settembre alle ore 16:30. L’ingresso sarà garantito a chi ha preordinato CD o vinile autografato e selezionato la città.

Sensazione Stupenda Premiere Tour sarà un’esperienza immersiva e intima nell’immaginario di Tommaso Paradiso, riservata a chi ha effettuato il pre-order del nuovo album. Un’occasione unica per incontrare l’artista e ascoltare i suoi più grandi successi affiancati da preziose anticipazioni dell’album, in un’atmosfera speciale.

È proprio dalla sua Roma tra l’altro che – giovedì 16 novembre al Palazzo dello Sport – Tommaso Paradiso partirà per il tour nei palazzetti Tommy 2023, prodotto e organizzato da Vivo Concerti. Prodotto da Matteo Cantaluppi, l’album Sensazione Stupenda è il secondo lavoro in studio della carriera solista di Tommaso Paradiso. Conterrà anche i singoli Viaggio Intorno Al Sole e Amore Indiano (in collaborazione con i Baustelle), usciti nel corso del 2023. Oltre alla title track, sulle piattaforme digitali dal 6 settembre, e al singolo Blu Ghiaccio Travolgente in uscita il 15 settembre. Il disco è stato interamente scritto da Tommaso Paradiso, che si è avvalso della collaborazione in studio dei musicisti che lo accompagnano in tour.