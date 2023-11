Sammy Hagar, Michael Anthony, Jason Bonham e Joe Satriani insieme in tour: un sogno che diventa realtà (peccato sia solo negli USA).

È finalmente giunto il tempo: Sammy Hagar ha annunciato l’atteso The Best of All World’s, il tour del 2024. Insieme a Sammy Hagar, sul palco ci saranno Michael Anthony, Jason Bonham e Joe Satriani (quest’ultimo annunciato in anteprima al SiriusXM’s The Howard Stern Show). Il tour è prodotto da Live Nation, conta 28 date e partirà il 13 luglio 2024 dalla Florida. La cattiva notizia è che, per il momento, non arriverà da questa parte dell’oceano. I Loverboy accompagneranno il tour, le cui prevendite aprono ufficialmente il 15 novembre.

Il tour segue la pubblicazione di The Collection II dei Van Halen, uscito a ottobre e contenente nuove versioni rimasterizzate degli album usciti durante l’era Hagar: 5150 (1986), OU812 (1988), For Unlawful Carnal Knowledge (1991) e Balance (1995). Molti di questi brani non vengono suonati live dal 2004, anno del reunion tour della band. Il tour è ovviamente un’occasione unica per vedere i quattro musicisti insieme sul palco.

«È pazzesco pensare che sono passati 20 anni da quando io e Mikey suonavamo queste canzoni con i Van Halen nel 2004. – dice Hagar – Con Joe, possiamo andare ancora più a fondo. Toccheremo alcune hit della mia carriera, ma vedere sia i fan della prima ora che i nuovi smuove qualcosa in me e Mikey. Il giorno del mio 76esimo compleanno ci siamo guardati e abbiamo detto Ma sì, facciamolo. La musica che abbiamo creato vivrà più di noi e merita di essere ascoltata. Quindi eccoci a servire i fan con la nostra musica, finché riusciamo».

Foto: Timothy Norris