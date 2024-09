Renzo Rubino e La Sbanda portano la loro energia nei club italiani: da ottobre a dicembre tra musica, tradizione e sperimentazione.

Dopo un’estate open air, tra la quinta edizione del festival Porto Rubino e una serie di concerti nelle piazze italiane, Renzo Rubino si prepara a tornare dal vivo con un nuovo entusiasmante tour nei club di tutta Italia. Da ottobre a dicembre, infatti, sarà in viaggio insieme a La Sbanda per offrire un’esperienza live inedita. Il tour, organizzato da IMARTS – International Music and Arts, vedrà dunque Rubino esibirsi insieme ai suoi fidati musicisti in una “micro festa concentrata” piena di sorprese.

Foto di Clarissa Ceci da Ufficio Stampa

L’atmosfera è quella che solo una banda di paese, con strumenti a fiato, riesce a creare. Ma decontestualizzata dai vicoli del Sud e catapultata nei club. Renzo e la sua Sbanda presenteranno le loro canzoni in una veste totalmente nuova, rivisitandole in chiave bandistica, accompagnate da scenografie di luminarie e giacche colorate. Il tutto condito da racconti e aneddoti che richiamano l’atmosfera conviviale della festa.

Di seguito il calendario (qui per info e biglietti):

5 ottobre – Conversano (BA), Piazza XX Settembre

(BA), Piazza XX Settembre 16 novembre – Taranto , Spazio Porto

, Spazio Porto 21 novembre – Roma , Alcazar

, Alcazar 22 novembre – Milano , Arci Bellezza

, Arci Bellezza 23 novembre – Bologna , Locomotiv

, Locomotiv 24 dicembre – Corato (BA), Piazza di Vagno

Intanto, a pochi giorni dalla partenza del tour, è in radio il nuovo brano estratto dall’album ‘Il silenzio fa boom’ (DDP Dischi Del Porto/ADA Music Italy). “Può esserci del divino quando due anime si incontrano”, racconta Renzo Rubino a proposito de La patrona delle cose piccole. “La protagonista di questa canzone può somigliare a un’entità sacra, una patrona che protegge le cose piccole, quei gesti impercettibili ma fondamentali che sorreggono l’amore”.

Ad accompagnare la traccia, un videoclip in bianco e nero che cattura l’essenza delle esibizioni dal vivo dell’artista, mescolando intimità, energia e autenticità.

