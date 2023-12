I Queens of The Stone Age saranno agli I-Days Milano il 6 luglio 2024: tutte le info su prevendite e vendite dei biglietti.

Ebbene sì, i Queens of The Stone Age saranno sul palco di I-Days Milano 2024. L’appuntamento con una delle più grandi e attese band del rock mondiale è per sabato 6 luglio all’Ippodromo Snai San Siro. Prima di loro sul palco il duo di Brighton Royal Blood e special guest che verranno in seguito annunciati.

I Queens of The Stone Age sono pronti a portare sul palco di I-Days Milano 2024 i brani che hanno scritto le migliori pagine del rock degli ultimi vent’anni e quelli dell’ultimo disco In Times New Roman…, uscito per Matador lo scorso 16 giugno, tra ritornelli ipnotici e groove fuori dal comune, punteggiati da sfumature di turbolenza psichica che daranno vita ad un live impetuoso. La band, in totale, ha pubblicato otto album in oltre 25 anni di carriera. Composto nella sua formazione attuale da Joshua Homme, Troy Van Leeuwen, Dean Fertita, Michael Shuman e Jon Theodore, il gruppo si è imposto come una vera e propria fonte di ispirazione per un intero genere di musica rock ed è entrata a pieno titolo nell’Olimpo della musica mondiale.

Queens of The Stone Age e Royal Blood agli I-Days Milano 2024

Prima dei QOTSA, un atteso ritorno in Italia, quello dei Royal Blood: il duo di Brighton formato da Mike Kerr e Ben Thatcher è reduce dalla pubblicazione di Back To The Water Below, ultimo lavoro uscito lo scorso 8 settembre, che segue tre altri fortunati album che hanno debuttato al primo posto della classifica UK.

La conferma in line up dei Queens of The Stone Age e dei Royal Blood agli I-Days Milano 2024 fa seguito all’annuncio nelle scorse settimane della partecipazione dei Green Day (16 giugno), dei co-headliner Avril Lavigne e SUM 41 con i Simple Plan (9 luglio), di Tedua (29 giugno), primo headliner italiano nella storia della manifestazione dopo lo straordinario successo del suo tour nei palasport, e dei Metallica (29 maggio), che avranno un palco spettacolare sulla scia di quello visto al Power Trip di Indio in California e con l’iconico snake pit.

I biglietti saranno disponibili in prevendita sull’app IDAYS (disponibile per Apple e Android) dalle ore 10.00 di lunedì 4 dicembre. La vendita generale parte alle ore 10.00 di martedì 5 dicembre su TicketMaster, TicketOne e VivaTicket.