Da Alessandra Amoroso a Ermal Meta, da J-Ax a Fabrizio Moro: il cast del concerto solidale che promuove la pace.

Il 23 ottobre l’Unipol Forum di Assago ospiterà un evento unico. Si tratta dell’iniziativa Per la pace – Live contro le guerre, un grande concerto benefico che vedrà sul palco alcuni dei più grandi nomi della musica italiana, uniti per un importante messaggio di solidarietà e pace. Annunciati al momento: Fiorella Mannoia, Alessandra Amoroso, Elisa, Emma, Annalisa, J-Ax, Brunori Sas, Elodie, Madame, Ermal Meta. E ancora: Francesca Michielin, Fabrizio Moro, Piero Pelù, Giuliano Sangiorgi e Rose Villain.

Grafica da Ufficio Stampa

Gli artisti si alterneranno sul palco per dire basta alle guerre e promuovere il valore universale della pace.Per la pace – Live contro le guerre non vuole essere, infatti, solo un concerto, ma una vera e propria mobilitazione collettiva per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’urgenza di intervenire a favore di chi soffre a causa dei conflitti in corso. Le voci degli artisti italiani si faranno portavoce di un messaggio universale: la pace è un diritto di tutti e ciascuno di noi ha il potere di fare la differenza, anche attraverso gesti concreti.

Il ricavato della serata, al netto dei costi di produzione, sarà interamente devoluto a Emergency e Medici Senza Frontiere, che operano quotidianamente in prima linea per fornire assistenza sanitaria alle vittime dei conflitti. Le prevendite per l’evento sono già disponibili su Ticketone e presso i punti vendita autorizzati. Tutti i fondi raccolti saranno rendicontati in totale trasparenza, assicurando che ogni contributo arrivi a destinazione per fare la differenza.

Grafica da Ufficio Stampa