Nick Carter conquista il Teatro Arcimboldi di Milano. Tutte le foto del concerto a firma Elena Di Vincenzo.

Nick Carter arriva al Teatro Arcimboldi di Milano per la prima delle due date italiane del suo tour da solista, il Who I Am – World Tour 2024 Europe. Milano e poi Roma per omaggiare la propria carriera da solista ma anche i più grandi successi dei Backstreet Boys, da – Larger Than Life che ha aperto il live – a I Want It That Way, che l’ha chiuso.

Di seguito la scaletta e le foto del concerto.

Nick Carter, la scaletta e le foto del concerto di Milano

Larger Than Life

Everybody Wants To Rule The World

Sunglasses At Night

Get Over Me

Don’t You (Forget About Me)

Dirty Laundry

I Got You

Shape Of My Heart

80’s Movie

With or Without You

Wanted Dead Or Alive

19 In 99

You Shook Me All Night Long

I Need You Tonight

Do I Have To Cry For You

Just Want You To Know

We’Ve Got It Goin’ On

Superman

Faithfully

Blow Your Mind

Help Me

As Long As You Love Me

Just What I Needed

Quit Playing Games (With My Heart)

Everybody (Backstreet’s Back)

I Want It That Way

Foto di Elena Di Vincenzo