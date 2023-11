J Balvin, è pronto a tornare in Italia, per la prima volta al Mediolanum Forum di Milano, mercoledì 1º maggio 2024.

J Balvin torna in Italia, per la prima volta al Mediolanum Forum di Assago (Milano), mercoledì 1º maggio 2024. Il live è prodotto da Vivo Concerti. I biglietti per la data saranno disponibili in prevendita esclusiva Vivo Club da giovedì 30 novembre 2023 alle ore 10:00, online su vivoconcerti.com da venerdì 1º dicembre 2023 alle ore 10:00 e in tutti i punti vendita autorizzati da mercoledì 6 dicembre 2023 alle ore 10:00.

Superstar mondiale,J Balvin è un’icona pluripremiata della musica, che ha ricevuto numerosi riconoscimenti come i Billboard Music Awards, gli American Music Awards, i Latin GRAMMY e molti altri. Come artista latino ha infranto molte barriere culturali ed è diventato uno dei dieci artisti più ascoltati a livello globale, con innumerevoli fan in tutto il mondo.

L’artista, inoltre, si è aggiudicato pochi giorni fa il primo posto nella Latin Airplay per la trentatreesima volta, raggiungendo un traguardo mai ottenuto da un altro artista nella storia. Dientes è l’ultimo singolo di J Balvin pubblicato lo scorso settembre con Dj Khaled e Usher, è l’ennesimo successo dell’artista nelle classifiche di tutto il mondo, un inno globale che sprizza energia e positività e con una punta di nostalgia, grazie anche al sample di Yeah!, la hit del 2004 di Usher.