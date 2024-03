Stop improvviso per Iva Zanicchi, costretta a rimandare il concerto di Alessandria per motivi di salute: cosa succede

Problemi di salute per Iva Zanicchi che avrebbe dovuto avere in programma un concerto per domani (venerdì 15 marzo) al Teatro Alessandrino di Alessandria: lo spettacolo, però, è stato rinviato a causa di una forte raucedine della cantante.

L’Aquila di Ligonchio, definita da alcuni addetti ai lavori l’Amália Rodrigues italiana, fa parte del quintetto delle grandi voci femminili italiane degli anni sessanta e settanta, con Mina, la tigre di Cremona, Milva, la pantera di Goro, Patty Pravo, la Civetta di Venezia, e Orietta Berti, l’usignolo di Cavriago.

Quando si recupererà la data?

Il concerto di Iva Zanicchi (prodotto da Top Agency e organizzato da Gruppo Anteprima) verrà recuperato in data 27 ottobre 2024 e i biglietti acquistati restano validi per la nuova data; eventuali richieste di rimborso possono essere effettuate presso il circuito di vendita utilizzato in fase di acquisto.

