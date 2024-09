Sold out il primo appuntamento di Roma (19 novembre) e l’ultima data di Milano (29 novembre) del tour di Holden.

In partenza in autunno, l’Holden Tour 2024 registra il tutto esaurito per la prima data di Roma (19 novembre) e per l’ultima data prevista ai Magazzini Generali di Milano (29 novembre). Il tour, per un totale di undici appuntamenti, vedrà Holden esibirsi per la prima volta nei principali club italiani.

Durante i live, prodotti e organizzati da Live Nation, il cantautore porterà per la prima volta dal vivo tutti i brani di Joseph (LaTarma Records, distribuito da ADA/Warner Music), l’EP scritto e prodotto da Holden, in uno show speciale nel quale sonorità urban ed elettroniche si mischieranno alle sue produzioni e ai suoi riarrangiamenti.

I biglietti sono disponibili su www.livenation.it.

LEGGI ANCHE: Holden, dopo ‘Amici’ arriva l’EP ‘Joseph’: «Mi piace fare di testa mia»

13 novembre 2024 – FIRENZE (Viper Theatre)

14 novembre 2024 – PERUGIA (Afterlife)

16 novembre 2024 – BARI (Demodé Club)

17 novembre 2024 – NAPOLI (Duel)

19 novembre 2024 – ROMA (Largo Venue) // SOLD OUT

20 novembre 2024 – ROMA (Largo Venue)

23 novembre 2024 – RONCADE, TV (New Age Club)

24 novembre 2024 – BOLOGNA (Locomotiv Club)

26 novembre 2024 – TORINO (Hiroshima Mon Amour)

28 novembre 2024 – MILANO (Magazzini Generali)

29 novembre 2024 – MILANO (Magazzini Generali) // SOLD OUT