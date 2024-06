Il Fara Music Festival torna ad essere protagonista dell’estate musicale laziale. 30 concerti, dal 6 luglio al 25 agosto.

Per la XVIII edizione consecutiva, il Fara Music Festival torna ad essere protagonista dell’estate musicale laziale. 30 concerti, dal 6 luglio al 25 agosto, nell’incantevole borgo medievale dell’Abbazia di Farfa, a soli 35 minuti da Roma. I concerti si terranno tra il Garden del Fara Music e il Parco Cremonesi. Due palcoscenici a poca distanza l’uno dall’altro. Oltre 80 artisti da tutto il mondo, con alcune esclusive, anteprime assolute e novità editoriali. Il Fara Music Festival, rassegna consolidata come uno dei principali appuntamenti del panorama musicale jazzistico regalerà al pubblico un’esperienza sensoriale senza pari.

I due palchi allestiti, immersi nel verde e nella storia dell’Abbazia di Farfa, ospiteranno performance indimenticabili, spaziando tra diverse sfumature del jazz e creando un’atmosfera suggestiva e coinvolgente. Tra i protagonisti di questa edizione, si esibiranno mostri sacri del jazz nazionale come Enrico Pieranunzi FelliniJazz e Danilo Rea Tributo a Billie Holiday, e star statunitensi come The Bad Plus e Jonathan Kreisberg Quartet, ambedue in esclusiva per il Lazio. Non mancherà lo spazio per la Musica d’Autore con la presenza di Nino Buonocore, con il suo Quartetto in Jazz, e per progetti originali come Butterfly special Guest Luca Aquino, Mauro Mussoni Trio Guest Nico Gori, Camera Ensemble, di Giovanni Palombo con Gabriele Coen.

Fara Music Festival

Spazio come da tradizione per la Nuova Generazione Jazz con alcuni progetti nazionali ed europei, tra i quali, Lorenzo Bisogno Quartet feat. Cosimo Boni, neo vincitore del Premio Siae Per Chi Crea, Jemma, Premio Lazio Sound, Trinetones feat. Domenico Sanna, No:Fly feat Gianluca Caporale, Antonio Ottaviano Quintet, vincitore del Premio Urbani, Mateusz Kaszuba Trio, vincitore del Jazz Juniors Festival di Cracovia. Protagonista anche in questa edizione la voce femminile. Tra i progetti che si alterneranno nei due mesi, due figlie d’arte Oona Rea e Beatrice Gatto.

Suoneranno inoltre Serena Berneschi Quintet, Lilac Dream, Elsa Baldini Quartet, Elimi. La manifestazione si svolgerà dal 6 luglio al 5 agosto, offrendo giornate ricche di musica, cultura e divertimento. Ogni serata sarà un viaggio musicale che toccherà le corde dell’anima, grazie alla presenza di artisti di grande talento e alla magia del luogo. Non perdete l’opportunità di vivere un’esperienza unica nel cuore dell’Abbazia di Farfa. Vi aspettiamo numerosi per celebrare insieme la passione per il jazz e la bellezza della musica dal vivo. Il Fara Music Festival è realizzato con il contributo del Ministero della Cultura, della Regione Lazio e della Fondazione Varrone. La Direzione artistica è affidata a Enrico Moccia.

Fara Music Festival Edizione XVIII

DAL 6 LUGLIO AL 25 AGOSTO

ABBAZIA DI FARFA

I concerti al parco Cremonesi – Abbazia Di Farfa

Dal 25 luglio al 28 luglio, ore 21:30

Tutti gli altri concerti si svolgeranno nel Garden del Fara Music

INFO e BIGLIETTI: È possibile acquistare il biglietto di alcuni eventi in prevendita attraverso questo link.

Si potranno acquistare i biglietti anche la sera dei concerti, in biglietteria, nell’Area Concerti.