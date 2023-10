‘Dark’, riparte il tour dello spettacolo di stand-up comedy più censurato dell’anno. Tutte le date e le info per i biglietti.

Si intitola Dark il nuovo e irriverente spettacolo di stand-up comedy targato BeComedy UK che torna a calcare i palcoscenici dopo il successo del primo giro. Lo fa con una veste tutta nuova in collaborazione con The Comedy Club. Nato come BeComedy: uno show molto offensivo, lo spettacolo crudo che si prende gioco del politically correct ha cambiato nome per dare vita ad un live show ancora più diretto.

In un mondo in cui non si può più dire nulla e in cui regna il politicamente corretto, i comici di Dark hanno infatti deciso di andare controcorrente e portare avanti la battaglia per la libertà d’espressione. Sul palco, anche questa volta, tre comici porteranno battute estremamente scorrette e pungenti. I performer presenti in tutte le date saranno Tiziano La Bella e Xhuliano Dule, mentre il terzo sarà ogni volta diverso: Daniele Fabbri, Ivano Bisi, Antonio Ricatti e Francesco Fanucchi si alterneranno, infatti, nelle diverse città.

Il primo appuntamento di questa nuova versione dello show sarà il 24 Ottobre a Napoli e seguirà con tantissime date sempre in aggiornamento. Quello che vedrete in Dark è stato spesso censurato in teatri e club in giro per l’Europa e anche sui social. Se vi offendete facilmente e non vi piace il black humor, vi consigliamo vivamente di non venire a questo spettacolo. «Dark è il nuovo spettacolo di stand-up comedy prodotto da BeComedy UK in collaborazione con The Comedy Club. È un prodotto nato dall’esigenza di voler parlare dei temi considerati sensibili e delicati e dimostrare a tutti che in Italia (almeno quando c’è BeComedy sul palco) è possibile dire tutto: basta saperlo dire con intelligenza. Xhuliano Dule e Tiziano La Bella sono i protagonisti di questo format, accompagnati da un terzo special guest a sorpresa». Qui tutte le info.