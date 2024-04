Ritorna il 26 e il 27 aprile a Palermo il festival che promuove la cultura contemporanea nel territorio della periferia sud: Costa Sud.

Piecing it together. Riscoprire la forza della comunità, la meraviglia della natura della costa di Palermo e la ricchezza della diversità. Con questo spirito ritorna per il secondo anno consecutivo il 26 e 27 aprile all’Ecomuseo Mare Memoria Viva che ha sede nella struttura di architettura industriale dell’Ex deposito di locomotive S. Erasmo- Costa Sud, il festival organizzato da Meeraqui e Mare Memoria Viva per promuovere la cultura contemporanea nel territorio della periferia sud.

Non è un semplice festival Costa Sud, ma un mosaico di esperienze che nella musica vede un linguaggio universale in grado di reinventare le relazioni umane e creare nuove comunità. Artisti e artiste internazionali e nazionali dialogheranno con la scena musicale iperlocale in un mix di stili e linguaggi, capace di muovere idee, persone, relazioni, per due giorni densi di musica, con live performance, dj set, talk e attività laboratoriali che animeranno questa periferia, uguale a tante altre periferie, ma allo stesso tempo unica.

Costa Sud: la lineup

Call Super, al secolo Joseph Richmond Seaton dj, producer e musicista inglese, da anni tra i nomi più richiesti nei club e nei festival più influenti d’Europa, e non solo; Ogazón, nota dj e selector berlinese di origine spagnola e lussemburghese; OK Williams, la nuova promessa della musica dance britannica; Yu Su, dj e producer di origine cinese con sede a Vancouver, tra i talenti della scena musicale elettronica internazionale con pubblicazioni su etichette come Arcane, Genero, PPU e Wichelrode.

Sono alcuni degli ospiti internazionali della ricca line up di Costa sud che si completa con la leggenda italiana della new wave e dell’italo disco Alexander Robotnick; l’italianissima Katatonic Silentio, poliedrica artista del suono la cui sua attività in consolle è solo la punta di una molteplicità di progetti; Enrica Falqui talento sardo di base a Berlino dove si è distinta per i set tra sonorità techno, electro e ambient, al festival in un dj set con Emilia Callari dj siciliana anche lei berlinese d’adozione, fondatrice del primo female music collective siciliano Fluidae.

Musica locale e Costa Sud +

E ancora i protagonisti della scena musicale locale. Tra questi Castigamatti Takeover, il duo composto da Marco Pagano e Angelo Madoglio, che prende il nome dal locale del centro storico di Palermo, punto di riferimento delle notti cittadine. Ma anche Ethik che da Palermo ha conquistato la scena club underground internazionale in un set con H3lp. E ancora Nunzio Borino, riconosciuto conoscitore di tutte le angolazioni della musica elettronica, sfaccettato come pochi altri. Infine i live set di Knarzy che abbraccia ogni aspetto della cultura dance, e di Sasha Lattuca, pianista jazz, compositore e sound artis dal talento multiforme.

Insieme al programma musicale di altissimo livello, Costa Sud inaugura per la prima volta Costa Sud +. Si tratta di una sezione collaterale del festival che si propone di approfondire e discutere in un’ottica fortemente innovativa – attraverso talk, incontri dibattiti e proiezioni – di tematiche attuali, tra natura, ambiente e territorio, riguardanti quest’area di Palermo interessata da grandi cambiamenti urbanistici e sociali. Costa Sud + travalicherà i confini della periferia sud per approdare anche in centro storico. Per la precisione al Museo di Mineralogia e al booq, biblio officina di quartiere, presidio sociale e culturale della Kalsa, che ospiterà anche un DJ workshop con OK Williams organizzato da Meeraqui e Fluidae in partnership con AlphaTheta.

I biglietti sono disponibili in prevendita qui.