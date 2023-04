Avril Lavigne conquista il Forum di Assago (Milano) il 24 aprile con il suo Love Sux Tour. Le foto di Elena Di Vincenzo.

Il Love Sux Tour di Avril Lavigne arriva finalmente a Milano, nella venue del Mediolanum Forum di Assago. Due date italiane (prima di Milano c’è stata Padova) attesissime dal pubblico, in seguito ai ritardi e agli slittamenti dovuti al Covid.

L’album Love Sux è infatti uscito a febbraio del 2022 su etichetta DTA Records di Travis Barker. L’album, di 12 tracce, è il settimo in studio di Avril il primo dal 2019. Come ha dichiarato Avril Lavigne, «questo è l’album più rock e alternativo che abbia mai fatto e mi sono divertita a farlo. Il lockdown mi ha permesso di dedicarci tantissimo tempo e ho trovato un entusiasmo tale come se fosse il primo album».

LEGGI ANCHE: Lazza a Milano: le foto e il video del concerto

«Questo disco è quello che ho sempre voluto realizzare – ha continuato l’artista – e mi ha dato la possibilità di collaborare con artisti incredibili come Travis Barker, Machine Gun Kelly e Blackbear che hanno portato tanta energia divertente all’album. Non c’è stata pressione, la vita è breve, quindi è tempo per me di divertirmi».

Ogni traccia parla di un lato diverso della cantautrice. Il titolo fa riferimento ad un amore andato storto, ma tutto questo viene trasmesso in modo impertinente, divertente e spensierato. Un album per sé ma anche per l’ascoltatore per spronarlo a reagire ai rapporti difficili.

Foto di Elena Di Vincenzo