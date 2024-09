L’appuntamento è per il 20 gennaio all’Unipol Forum: gli ATEEZ arrivano finalmente in concerto in Italia. Tutte le info.

Gli ATEEZ annunciano un tour in 12 città europee, e c’è anche l’Italia. Il gruppo si esibirà il 20 gennaio all’Unipol Forum per quello che sarà il loro debutto assoluto sui palcoscenici italiani. Dopo essere stati la prima boy band K-pop a esibirsi al Coachella in aprile, gli otto membri del gruppo hanno intrapreso il loro più grande tour negli Stati Uniti, esibendosi in 13 spettacoli in arene e stadi come il BMO Stadium di Los Angeles e il Citi Field di New York.

Il tour europeo prenderà il via il 18 gennaio a Lione-Décines, in Francia, per poi fare tappa a Parigi, Berlino, Londra e altro ancora, prima di concludersi a Bruxelles il 25 febbraio.

All’inizio di quest’anno, il loro tour TOWARDS THE LIGHT: WILL TO POWER ha stupito i fan con la scenografia di un bar occidentale. Tra le esibizioni, i loro successi WORK, ARRIBA, DJANGO e BOUNCY (K-HOT CHILLI PEPPERS). Oltre ai brani preferiti dai fan come Say My Name, WAVE e l’elettrizzante WONDERLAND, che si distaccano dai loro precedenti lavori.

Pre-Sale RADIO MONTECARLO dalle 10.00 del 25 Settembre alle 23.59 del 26 Settembre.

Apertura Vendita Generale: 27 Settembre ore 11.00.