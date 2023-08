Arisa è la super ospite de La Notte della Taranta 2023, in programma il 26 agosto a Melpignano nel Salento.

La Notte della Taranta 2023 annuncia Arisa come super ospite dell’evento in programma sabato 26 agosto a Melpignano nel Salento. Sarà lei a interpretare due brani tra i più celebri della cultura popolare: Ferma Zitella e Lu Ruciu de lu mare.

«Sono felicissima ed emozionata. È un onore per me incontrare il pubblico della Taranta. – ha detto Arisa – Sarà un viaggio meraviglioso nei ritmi del Salento che richiamano i suoni della mia Basilicata. Due territori che hanno vissuto l’isolamento geografico ma che grazie alla Cultura sono riusciti a determinare la loro crescita. Ringrazio Fiorella Mannoia per l’invito. Essere ospite in questa edizione dedicata alle donne è motivo di orgoglio. Con lei canterò Ferma Zitella, un brano che mi ha particolarmente colpito fin dal primo ascolto. Non vedo l’ora di salire sul magico palco della Taranta e ballare la pizzica».

Da oggi nel Salento, Arisa sarà in sala prove con l’Orchestra Popolare La Notte della Taranta guidata in questa edizione dal percussionista Carlo Di Francesco e dal direttore d’orchestra Clemente Ferrari nel Teatro Cavallino Bianco di Galatina. L’artista sarà impegnata anche in sala danza a Soleto con la coreografa Francesca Romana Di Maio per immergersi nel ballo della pizzica. Con la sua voce intensa e avvolgente, Arisa completa il cast artisti ospiti del Concertone 2023 che ospiterà anche Tananai e Brunori Sas. Il Concertone della Taranta sarà trasmesso il 2 settembre su RAI 1, in seconda serata, con la regia di Stefano Mignucci, le scenografie di Marco Calzavara e la fotografia di Marco Lucarelli.