In occasione dello speciale compleanno di ‘Notte prima degli esami’, Venditti regala alla community di TikTok l’anteprima del concerto evento romano.

L’ora X per migliaia di maturandi sta per scoccare e quest’anno sarà una Notte prima degli esami davvero particolare. Come annunciato tempo fa, Antonello Venditti festeggia i 40 anni del brano ‘inno’ con un concerto evento alle Terme di Caracalla a Roma proprio alla vigilia degli esami di maturità 2024. Per chi non potrà essere presente, o per chi vorrà gustare un’anteprima a poche ore dal live, il cantautore ha deciso di regalare un momento speciale alla community di TikTok.

Direttamente dalla venue della data evento del 18 giugno, infatti, alle ore 18, Venditti sarà live sul suo profilo TikTok con un assaggio Notte prima degli esami 1984-2024 40th anniversary. Oltre a proporre alcuni brani di repertorio – Giulio Cesare, Mai Nessun Video Mai, Notte prima degli esami e Qui –, l’artista sarà protagonista di una breve chiacchierata.

Grafica da Ufficio Stampa

Ma non sarà l’unico contenuto dedicato disponibile in app: Antonello Venditti ha curato una playlist dedicata raggiungibile facilmente. Basta cliccare su Aggiungi suono (in alto nella pagina di creazione di un video) e quindi sulla lente d’ingrandimento. Quindi, Scopri altri suoni.

LEGGI ANCHE: — La cultura si fa social: nasce la prima app gratuita per scrittori, disegnatori e amanti della lettura

La ristampa di ‘Cuore 40th Anniversary Edition’

Nell’attesa, è già disponibile la ristampa inedita di ‘Cuore’ che uscì per la prima volta nel 1984 proprio con il brano Notte prima degli esami. ‘Cuore 40th Anniversary Edition’ – arricchita del nuovo brano Dì una parola (Heinz Music e Sony Music) – è in tutti gli store fisici e digitali, nelle versioni:

Cover da Ufficio Stampa

Vinile nero 180gr

CD + 45 giri

Vinile rosso 180gr autografato in esclusiva sul Sony Music Store.

Divenuto uno dei capolavori della discografia italiana, la ristampa di ‘Cuore’ rivivrà live con le tre date alle Terme di Caracalla, il 18, 19 e 21 (sold out da mesi). Quindi, le celebrazioni proseguiranno poi a luglio con un lungo tour estivo (qui le date, in partenza il 13 luglio da Pistoia) che toccherà alcuni dei luoghi più prestigiosi della Penisola, tra teatri di pietra, ville storiche e piazze spettacolari, mentre a dicembre il progetto arriverà sui grandi palchi dei Palasport.

Le prevendite sono aperte su ticketone.it e in tutti i punti vendita abituali.

Immagini da Ufficio Stampa