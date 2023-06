Tutto pronto per il Voglia di Vivere Tour, il primo tour di Angelina Mango: tutte le date e le info sui biglietti.

Angelina Mango è pronta ad esibirsi per la prima volta in assoluto nei club questo autunno con Voglia di Vivere Tour, prodotto e organizzato da Live Nation. L’artista porterà tutta la musica del suo album Voglia di vivere in giro per l’Italia, con otto imperdibili appuntamenti live a ottobre.



Angelina Mango è attesa il 12 ottobre a Napoli (Duel Club), il 14 ottobre a Bari (Demodè Club), il 16 ottobre a Roma (Largo Venue), il 18 ottobre a Firenze (Viper Theatre), il 19 ottobre a Torino (Hiroshima Mon Amour), il 21 ottobre a Bologna (Locomotiv Club), il 23 ottobre a Milano (Magazzini Generali) e il 26 ottobre a Roncade, TV (New Age Club). I biglietti saranno disponibili dalle ore 11:00 di mercoledì 21 giugno tramite prevendita anticipata My Live Nation. Per accedere basterà registrarsi gratuitamente su www.livenation.it Vendita generale dalle ore 11:00 di giovedì 22 giugno.

