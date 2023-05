Il 24 febbraio Alfa debutterà al Forum di Assago: un sogno che si realizza per il cantautore, impegnato anche con il tour estivo.

Alfa ha annunciato Alfa al Forum, la sua prima data al Milano Mediolanum Forum di Assago, prevista per il 24 febbraio 2024. Il concerto segna un importantissimo punto di arrivo nella carriera di Alfa, il simbolo della realizzazione del sogno di un artista che considera la musica il suo migliore amico e che gli ha permesso di superare le sue paure e di spiccare il volo collezionando oltre 450 milioni di stream sulle piattaforme digitali.



«Alfa al Forum sembra un gioco di parole, un sogno che porto con me da quando ho iniziato a fare musica. – ha dichiarato l’artista – Nei viaggi Genova – Milano in autostrada l’ho sempre visto così maestoso e irraggiungibile. Lì ho visto tutti i miei artisti preferiti: Macklemore, Jovanotti, Cremonini, George Ezra e molti altri. Il 24 febbraio ci suonerò anche io per la prima volta, chi l’avrebbe mai detto? Sarà uno show con un’idea e un concept mai visti prima in Italia. Una sorpresa assoluta».



I biglietti per il concerto, prodotto da Artist First, saranno disponibili in prevendita dalle ore 14.00 di giovedì 18 maggio su TicketOne al link https://www.ticketone.it/artist/alfa e nei punti vendita autorizzati.

Alfa, il nuovo singolo

Alfa ha appena pubblicato il nuovo singolo bellissimissima <3 (Artist First), un pezzo che attraversa i diversi cliché dell’amore: dalla fase di idealizzazione iniziale fino alle difficoltà e agli equivoci di una relazione vera. Il video del brano è stato interamente girato a Gardaland: i protagonisti del video sono Alfa e la giovane creator Sofia Cerio che cantano insieme mentre vengono trascinati su e giù dalle montagne russe.

Prima di esibirsi al Milano Mediolanum Forum, Alfa ripartirà live per l’Italia nel Tra le Nuvole Tour Estivo, la seconda parte di un tour primaverile sold-out che l’ha visto protagonista nelle principali città italiane. Di seguito il calendario delle prime date annunciate: