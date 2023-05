Il Live Tour 2023 Synk: Hyper Line – il tour mondiale delle aespa – toccherà anche tre paesi europei (ma non l’Italia): tutte le info.

Le aespa hanno annunciato il loro primo tour globale – il Live Tour 2023 Synk: Hyper Line – con tappe negli Stati Uniti, in America Latina e in Europa. Il tour toccherà 14 città e partirà il 13 agosto dalla Crypto.com Arena di Los Angeles. Negli USA, le aespa saranno poi a Dallas, Miami, Atlanta, Washington DC, Chicago, Boston e Brooklyn. Le date in Europa sono invece previste in Germania, Regno Unito e Francia a settembre.

Il gruppo k-pop sicuramente porterà sul palco il terzo mini album My World (Warner Records), con cui hanno infranto il loro precedente record di vendite nella prima settimana. Negli Stati Uniti le aespa si esibiranno anche al Governors Ball a giugno (sarà il primo gruppo k-pop della storia) e ad Outside Lands ad agosto.

Le aespa in tour in Europa

Qui tutti i dettagli per le date delle aespa in Europa.

Lunedì 25 settembre – Berlino, Germania – Columbiahalle

Giovedì 28 settembre – Londra, UK – The O2

Sabato 30 settembre – Parigi, Francia – Dôme de Paris

I biglietti saranno disponibili dal 24 maggio per le date in Germania e nel Regno Unito, dal 25 maggio per la data in Francia. La vendita generale inizierà invece il 26 maggio per tutte e tre le date. Sarà possibile anche acquistare dei pacchetti VIP a questo link.

Foto: SM Entertainment