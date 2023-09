Presentata alla Milano Fashion Week la Special Collection di BLANCO insieme a Dolce&Gabbana: l’artista si è esibito con una performance speciale.

BLANCO e Dolce&Gabbana firmano insieme una collezione dal carattere forte e riconoscibile. I capi sono stati presentati nella serata di domenica 25 settembre, durante la Milano Fashion Week, con un grande evento nei locali dell’Ex Macello che ha celebrato l’incontro tra musica e stile. La Special Collection Blanco Dolce&Gabbana ha coinvolto 87 tra modelle e modelli che hanno calcato la passerella sfoggiando silhouette con stampe dal soggetto angelico. Immagini che si ispirano al più rappresentativo dei tatuaggi dell’artista, e palette che vanno dal bianco al nero Sicilia fino al grigio.

Foto da Ufficio Stampa

LEGGI ANCHE: — Aka 7even per ‘Buon compleanno Mimì’: «I pezzi di Mia Martini sono storia»

Ad aprire e chiudere l’evento la musica di BLANCO, accompagnato in consolle da Michelangelo, che hanno regalato al pubblico una speciale performance live. In scaletta alcuni dei brani tratti dai due album ‘Blu Celeste’ e ‘Innamorato’, riarrangiati e remixati per l’occasione. Tra questi, L’Isola Delle Rose, Ancora, Ancora, Ancora, Notti In Bianco e Finché Non Mi Seppelliscono fino agli emozionanti saluti con l’intensa Innamorato. Il primo drop della Special Collection Blanco Dolce&Gabbana è disponibile in esclusiva su https://www.dolcegabbana.com.

Foto da Ufficio Stampa

Foto di Roberto Graziano Moro da Ufficio Stampa